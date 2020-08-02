Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с силовиками. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что изначально конфликт разгорелся между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ. Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили вступиться. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.