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https://ria.ru/20200802/1575281074.html
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
В Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T22:51
парк имени горького
день воздушно-десантных войск
москва
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1400x0_80_0_0_283e9a360d4a67060569e8ede3964051.jpg
https://ria.ru/20200802/1575275371.html
Не та десантура пошла нынче, не та...
311
Ну, порядок превыше всего. Хотя "военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими" - это напрягает. Полицейских не хватает, что ли? Или обкатываем Росгвардию? Для чего?
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36
парк имени горького
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1400x0_80_0_0_283e9a360d4a67060569e8ede3964051.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парк имени горького, день воздушно-десантных войск, москва, происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

20:00 02.08.2020 (обновлено: 22:51 02.08.2020)
433433
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
Личности зачинщиков выясняют.
Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с силовиками. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что изначально конфликт разгорелся между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ. Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили вступиться. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно.
Один из отмечавших набросился на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.
Сегодня отмечается 90-летие создания воздушно-десантных войск страны. Второго августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение "крылатой пехоты".
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 16:00
"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВДень Воздушно-десантных войск в России отмечается 2 августа. Как провели свой праздник "Войска дяди Васи" — в фотоленте РИА Новости.
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Парк имени ГорькогоДень Воздушно-десантных войскМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не та десантура пошла нынче, не та...
2 августа, 20:09
Alex Montie
22219542140
Ну, порядок превыше всего. Хотя "военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими" - это напрягает. Полицейских не хватает, что ли? Или обкатываем Росгвардию? Для чего?
2 августа, 20:23
aalnoor1953
146530274
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