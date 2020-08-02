https://ria.ru/20200802/1575281074.html
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
В Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T20:00
2020-08-02T22:51
парк имени горького
день воздушно-десантных войск
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200802/1575275371.html
Alex Montie
Не та десантура пошла нынче, не та...
311
alnoor1953
Ну, порядок превыше всего. Хотя "военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими" - это напрягает. Полицейских не хватает, что ли? Или обкатываем Росгвардию? Для чего?
230
36
парк имени горького
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/06/1533250637_0:274:2988:1954_1400x0_80_0_0_283e9a360d4a67060569e8ede3964051.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парк имени горького, день воздушно-десантных войск, москва, происшествия