Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев

Однако, подчеркнула она, есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом году в стране пройдут региональные выборы.

Ранее Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.