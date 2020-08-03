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Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
Украинцы сделали "трагическую ошибку", избрав действующую власть, заявила депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "112... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T05:46
ситуация на украине
верховная рада украины
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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Тимошенко заявила о трагической ошибке украинцев
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Я очень хочу, что бы моя страна Россия, ни когда больше не связывалась с ними. Необходимо вернуть русские земли, и отгородиться от них реальной стеной. Ни в коем случае не давать гражданства, не впускать в страну..это чужие для нас люди, они реальные а не мнимые враги, этот народец ни когда и ни при каких обстоятельствах не был и не будет нам братским и это нужно понимать..
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У хохлов всегда все власти были трагической ошибкой, т.к. слишком они уж хитрож...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ситуация на украине, верховная рада украины, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире

Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев

05:46 03.08.2020
35153
© РИА Новости / СтрингерЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинцы сделали "трагическую ошибку", избрав действующую власть, заявила депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "112 Украина".
Однако, подчеркнула она, есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом году в стране пройдут региональные выборы.
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"Сейчас, как раз, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить" — отметила Тимошенко.
Также, по словам депутата, большинство граждан Украины, почти 70 процентов, считают, что страна движется не в правильном направлении.
Ранее Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я очень хочу, что бы моя страна Россия, ни когда больше не связывалась с ними. Необходимо вернуть русские земли, и отгородиться от них реальной стеной. Ни в коем случае не давать гражданства, не впускать в страну..это чужие для нас люди, они реальные а не мнимые враги, этот народец ни когда и ни при каких обстоятельствах не был и не будет нам братским и это нужно понимать..
3 августа, 06:18
Иван Фадеев
117110118
У хохлов всегда все власти были трагической ошибкой, т.к. слишком они уж хитрож...
3 августа, 06:09
Владимир Белогорский
8651102
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