Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украинцы сделали "трагическую ошибку", избрав действующую власть, заявила депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "112 Украина".
Однако, подчеркнула она, есть возможность исправить эту ошибку, поскольку в этом году в стране пройдут региональные выборы.
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"Сейчас, как раз, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить" — отметила Тимошенко.
Также, по словам депутата, большинство граждан Украины, почти 70 процентов, считают, что страна движется не в правильном направлении.
Ранее Рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
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