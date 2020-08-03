В России появились тропические постельные клопы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ряде российских городов замечены тропические постельные клопы, сообщили РИА Новости в пресс-службе В ряде российских городов замечены тропические постельные клопы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора

"Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается... Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием", — говорится в сообщении.

Чаще всего клопы попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью, кроме того, они могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки, поэтому, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, есть риск распространения их по всему дому, уточнили в пресс-службе.

Привезти клопов домой можно также после отдыха в отелях, так как насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах, поэтому при заселении в номер надо внимательно осмотреть постель, и при малейших подозрениях отказаться от проживания в этой гостинице, подчеркнули в пресс-службе.

Появление клопов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна, насекомые питаются кровью, поэтому тянутся к человеку, пояснили в ведомстве.

"У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье", — отметили в Роспотребнадзоре.

Для профилактики распространения клопов рекомендуется регулярно проводить уборку, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье.