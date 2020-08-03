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В России появились тропические постельные клопы
В ряде российских городов замечены тропические постельные клопы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T06:45
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России появились тропические постельные клопы

05:09 03.08.2020 (обновлено: 06:45 03.08.2020)
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© Depositphotos / JareynoldsПостельный клоп
Постельный клоп
© Depositphotos / Jareynolds
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ряде российских городов замечены тропические постельные клопы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается... Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием", — говорится в сообщении.

Чаще всего клопы попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью, кроме того, они могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки, поэтому, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, есть риск распространения их по всему дому, уточнили в пресс-службе.
Привезти клопов домой можно также после отдыха в отелях, так как насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах, поэтому при заселении в номер надо внимательно осмотреть постель, и при малейших подозрениях отказаться от проживания в этой гостинице, подчеркнули в пресс-службе.
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Появление клопов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна, насекомые питаются кровью, поэтому тянутся к человеку, пояснили в ведомстве.
"У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье", — отметили в Роспотребнадзоре.
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Для профилактики распространения клопов рекомендуется регулярно проводить уборку, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье.
Чтобы не привезти клопов из путешествия в своих вещах, рекомендуется держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям насекомым труднее проникнуть в вещи. Грязное белье и одежду следует складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу, а после возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где вещи пройдут обработку при высокой температуре.
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15265111026
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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