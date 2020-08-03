Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией

"Ни один президент со времен (Рональда) Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений", — написал О'Брайен.