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Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Санкции США против России не понадобятся, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы", заявил советник... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:19
санкции в отношении россии
россия
ситуация на украине
война в сирии
дональд трамп
сша
в мире
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РОссия чхать хотела на санкции Сша.. .. Сша свои санкции с 30-х годов прошлого века с России не снимают... И верить Сша себя не уважать... Сегодня одно завтра другое.. Трамп уже показал что Сша делает с договорами..
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Красиво врёт )))
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россия
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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санкции в отношении россии, россия, ситуация на украине, война в сирии, дональд трамп, сша, в мире

Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией

02:20 03.08.2020 (обновлено: 08:19 03.08.2020)
25944
© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Санкции США против России не понадобятся, если Москва "воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы", заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
В статье для Washington Post О'Брайен перечислил многочисленные санкции, введенные против России администрацией Дональда Трампа.

"Ни один президент со времен (Рональда) Рейгана не выказывал Москве столько решительности. Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений", — написал О'Брайен.

Россия ранее отвергала обвинения Запада в агрессии.
Говоря об областях потенциального сотрудничества США с Россией, О'Брайен отметил, что в ближайшие месяцы две страны могут провести диалог по противостоянию терроризму.
"И Россия, и Соединенные Штаты подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы", — отметил О'Брайен.
Кроме того, по словам советника, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.
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325007418194
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Санкции в отношении РоссииРоссияСитуация на УкраинеВойна в СирииДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
РОссия чхать хотела на санкции Сша.. .. Сша свои санкции с 30-х годов прошлого века с России не снимают... И верить Сша себя не уважать... Сегодня одно завтра другое.. Трамп уже показал что Сша делает с договорами..
3 августа, 03:09
Cоловей Разбойник
14140007
Красиво врёт )))
3 августа, 02:44
Сергей Б
12661006
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