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Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился адвокат Борис Локшин. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T00:44
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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россия
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москва
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РИА Новости
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353
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Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова

00:44 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях. Таким мнением в беседе с телеканалом "360" поделился адвокат Борис Локшин.
По его словам, для того, чтобы воплотить эти сценарии в жизнь, потребуется "надлежащее мастерство".

"Первый (сценарий. — Прим. Ред.) — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше", — рассказал Локшин.

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Адвокат считает, что в этом случае будет необходимо провести экспертизу транспортного средства, которым управлял актер. В случае обнаружения неисправности шланга, ДТП могут связать с технической неисправностью машины.

"В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги", — утверждает он.

Локшин отмечает, что второй правдоподобный вариант — другой водитель. Согласно этому сценарию, Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросить довезти его до нужного места.

"После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное", — предположил адвокат.

По мнению Локшина, при более детальном изучении обстоятельств аварии "можно вытянуть что-то еще".
Как ранее заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, у него есть "козырь" для оправдания его подзащитного.
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Авария с участием Ефремова

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако позже Пашаев сообщил, что его клиент не считает себя виновником аварии.
Иван Охлобыстин
1 августа, 14:14
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ефремов просто ехал у другого водителя на коленках. Все сходится.
3 августа, 01:48
Олег Мальтин
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На подушке безопасности водительского места,следы кожи, пота, и частички одежды великого артиста..так что поздно пить боржоми
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