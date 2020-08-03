Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актера Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях. Таким мнением в беседе с телеканалом " 360 " поделился адвокат Борис Локшин.

По его словам, для того, чтобы воплотить эти сценарии в жизнь, потребуется "надлежащее мастерство".

"Первый (сценарий. — Прим. Ред.) — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше", — рассказал Локшин.

Адвокат считает, что в этом случае будет необходимо провести экспертизу транспортного средства, которым управлял актер. В случае обнаружения неисправности шланга, ДТП могут связать с технической неисправностью машины.

"В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги", — утверждает он.

Локшин отмечает, что второй правдоподобный вариант — другой водитель. Согласно этому сценарию, Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросить довезти его до нужного места.

"После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное", — предположил адвокат.

По мнению Локшина, при более детальном изучении обстоятельств аварии "можно вытянуть что-то еще".

Как ранее заявил адвокат артиста Эльман Пашаев , у него есть "козырь" для оправдания его подзащитного.

Авария с участием Ефремова

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.