Адвокат Ефремова намекнул на "козырь" в деле о смертельном ДТП

"Но выдам <...> не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности", — отметил юрист.

При этом Пашаев напомнил, что вокруг места аварии было множество камер и сфальсифицировать какие-то данные невозможно.

ДТП с участием Ефремова

Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице.

Как показала экспертиза, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.