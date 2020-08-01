Адвокат Ефремова намекнул на "козырь" в деле о смертельном ДТП

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Газете.ру" рассказал, что у него есть "козырь" для оправдания его подзащитного.
"Но выдам <...> не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности", — отметил юрист.
При этом Пашаев напомнил, что вокруг места аварии было множество камер и сфальсифицировать какие-то данные невозможно.
ДТП с участием Ефремова
Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Как показала экспертиза, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако позже Пашаев сообщил, что его клиент не считает себя виновником аварии.