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Адвокат Ефремова намекнул на "козырь" в деле о смертельном ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Газете.ру" рассказал, что у него есть "козырь" для оправдания его подзащитного. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T23:34
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Жил(сидел) бы Ефремов на поселении, в неплохой квартирке. Развлекал бы местный контингент, попивал самогоночку. Местные создали бы ему комфортные условия отбывания срока,как сыр в масле катался бы. Но гнилая душонка Ефремева, все таки прет из всех щелей. И мы видим то что видим - пустое место, а не человек.
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"Белый билет" разве что...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова намекнул на "козырь" в деле о смертельном ДТП

23:19 01.08.2020 (обновлено: 23:34 01.08.2020)
10347
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Газете.ру" рассказал, что у него есть "козырь" для оправдания его подзащитного.
"Но выдам <...> не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности", — отметил юрист.
Иван Охлобыстин
Вчера, 14:14
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
При этом Пашаев напомнил, что вокруг места аварии было множество камер и сфальсифицировать какие-то данные невозможно.

ДТП с участием Ефремова

Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Как показала экспертиза, в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
30 июля, 22:08
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако позже Пашаев сообщил, что его клиент не считает себя виновником аварии.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жил(сидел) бы Ефремов на поселении, в неплохой квартирке. Развлекал бы местный контингент, попивал самогоночку. Местные создали бы ему комфортные условия отбывания срока,как сыр в масле катался бы. Но гнилая душонка Ефремева, все таки прет из всех щелей. И мы видим то что видим - пустое место, а не человек.
1 августа, 23:34
ННиколай
5210114
"Белый билет" разве что...
1 августа, 23:22
Ярослав Погодин
1880012
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