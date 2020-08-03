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В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы
В Минздраве Абхазии заявили об опасениях из-за возможного роста числа инфицированных коронавирусом из-за открытия границы с Россией. Об этом сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T02:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
туризм
абхазия
общество
в мире
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Абхазия оказалась не готова к открытию границы с Россией
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, россия, туризм, абхазия, общество, в мире

В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы

00:29 03.08.2020 (обновлено: 02:49 03.08.2020)
9069
© Sputnik / Константин ГревцовТуристы на абхазо-российской границе
Туристы на абхазо-российской границе
© Sputnik / Константин Гревцов
Туристы на абхазо-российской границе. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Минздраве Абхазии заявили об опасениях из-за возможного роста числа инфицированных коронавирусом из-за открытия границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в фейсбуке со ссылкой на замглавы министерства Алхаса Конджарию.
По словам замминистра здравоохранения, еще до открытия российско-абхазской границы в республике зафиксировали вспышку COVID-19. Больницы, подчеркнул он, уже начинают заполняться местными жителями, поэтому стране будет трудно справиться с наплывом иностранных граждан.
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"Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще. <…> Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать", — пояснил Коджария.
Также член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с Россией ограничения.
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ. По информации оперштаба республики за первые сутки российско-абхазскую границу пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТуризмАбхазияОбществоВ мире
Популярные комментарии
новый термин придумал: коронадрочеры
3 августа, 01:39
vvadim365
1220001
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