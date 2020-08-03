В Абхазии опасаются роста заражений COVID-19 из-за открытия границы

По словам замминистра здравоохранения, еще до открытия российско-абхазской границы в республике зафиксировали вспышку COVID-19. Больницы, подчеркнул он, уже начинают заполняться местными жителями, поэтому стране будет трудно справиться с наплывом иностранных граждан.

"Прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще. <…> Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать", — пояснил Коджария.