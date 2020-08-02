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В Абхазии предложили ограничения на границе с Россией из-за коронавируса
Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с РФ ограничительные меры, сообщает... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:06
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коронавирус covid-19, россия, абхазия, в мире

В Абхазии предложили ограничения на границе с Россией из-за коронавируса

23:06 02.08.2020
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© Sputnik / Константин ГревцовТуристы на абхазо-российской границе
Туристы на абхазо-российской границе
© Sputnik / Константин Гревцов
СУХУМ, 2 авг - РИА Новости. Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия предложил ввести на границе республики с РФ ограничительные меры, сообщает пресс-служба абхазского Минздрава по итогам экстренного совещания медиков и членов оперштаба, посвящённого эпидемиологической обстановке, связанной с открытием абхазо-российской границы.
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ. По информации оперштаба республики за первые сутки границу РФ с Абхазией пересекли порядка семи с половиной тысяч человек.
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"Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры", - говорится в сообщении.
В ходе совещания обсуждался план дальнейших действий, в связи возможным ростом числа инфицированных COVID-19, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала. По результатам совещания будет принято обращение к населению Абхазии.
Ранее сообщалось, что россиян, заразившихся COVID-19 в Абхазии, будут лечить в РФ, но при этом им будет оказана первая медицинская помощь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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