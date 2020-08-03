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RT представит фотовыставку проекта Антона Красовского "Эпидемия"
Фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященная борьбе медиков с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России, открывается на Гоголевском... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T10:00
россия
антон красовский
телеканал rt
москва
анонсы
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575262194_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cf791b46e827cda0c9efa9a3fe15c091.jpg
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РИА Новости
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353
60
россия, антон красовский, телеканал rt, москва, анонсы

RT представит фотовыставку проекта Антона Красовского "Эпидемия"

10:00 03.08.2020
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© Фото : RT/Максим АвдеевФотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
© Фото : RT/Максим Авдеев
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященная борьбе медиков с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России, открывается на Гоголевском бульваре в Москве. В экспозиции представлено более 30 снимков специального фотокорреспондента Максима Авдеева.
Телеканал RT в рамках цикла документальных фильмов "Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в московских больницах — ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.
© Фото : RT/Максим АвдеевФотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
© Фото : RT/Максим Авдеев
Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время. Не уходить, не запираться, а, наоборот, с камерой и микрофоном идти в "красные зоны", на кладбища, летать на вертолетах санавиации. Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — сказал Антон Красовский.
В рамках проекта "Эпидемия" фотокорреспондент Максим Авдеев сделал несколько сотен снимков. На выставке представлены портреты врачей и медсестер, а также кадры работы медперсонала и волонтеров, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19. Под каждым снимком размещен QR-код, с помощью которого можно перейти к просмотру серий "Эпидемии".
© Фото : RT/Максим АвдеевФотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
© Фото : RT/Максим Авдеев
Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Максим Авдеев вел фоторепортажи из Южной Осетии и Абхазии во время конфликта с Грузией в 2008 году, освещал события на востоке Украины в 2014-2015 гг.
Документальные фильмы, снятые в рамках цикла RT "Эпидемия", получили бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и международной премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards в 2020 году.
Фотовыставка RT "Эпидемия с Антоном Красовским" пройдет на уличных стендах Гоголевского бульвара с 3 по 16 августа.
© Фото : RT/Максим АвдеевФотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
© Фото : RT/Максим Авдеев
Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
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РоссияАнтон КрасовскийТелеканал RTМоскваАнонсы
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