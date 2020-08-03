RT представит фотовыставку проекта Антона Красовского "Эпидемия"

Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России

© Фото : RT/Максим Авдеев Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященная борьбе медиков с Фотовыставка проекта RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященная борьбе медиков с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России, открывается на Гоголевском бульваре в Москве. В экспозиции представлено более 30 снимков специального фотокорреспондента Максима Авдеева.

"Эпидемия" с тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в московских больницах — ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане. Телеканал RT в рамках цикла документальных фильмовс тележурналистом Антоном Красовским рассказывал о вирусе COVID-19 с начала его распространения в России. Команда RT побывала в московских больницах — ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, в том числе в "красных зонах" и отделениях интенсивной терапии. Съемки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

© Фото : RT/Максим Авдеев Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России © Фото : RT/Максим Авдеев Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России

"Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время. Не уходить, не запираться, а, наоборот, с камерой и микрофоном идти в "красные зоны", на кладбища, летать на вертолетах санавиации. Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки", — сказал Антон Красовский.

В рамках проекта "Эпидемия" фотокорреспондент Максим Авдеев сделал несколько сотен снимков. На выставке представлены портреты врачей и медсестер, а также кадры работы медперсонала и волонтеров, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19. Под каждым снимком размещен QR-код, с помощью которого можно перейти к просмотру серий "Эпидемии".

© Фото : RT/Максим Авдеев Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России © Фото : RT/Максим Авдеев Фотографии в проекте RT "Эпидемия с Антоном Красовским", посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России

Максим Авдеев вел фоторепортажи из Южной Осетии и Абхазии во время конфликта с Грузией в 2008 году, освещал события на востоке Украины в 2014-2015 гг.

Документальные фильмы, снятые в рамках цикла RT "Эпидемия", получили бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и международной премии в области теле- и кинопроизводства TellyAwards в 2020 году.

Фотовыставка RT "Эпидемия с Антоном Красовским" пройдет на уличных стендах Гоголевского бульвара с 3 по 16 августа.