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Глюк'oZa выпустила новую песню "Мурашки" о первой влюбленности
Российская поп-певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) выпустила в Сети новую песню "Мурашки", в которой рассказывает о первой влюбленности. РИА Новости, 03.08.2020
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Глюк'oZa выпустила новую песню "Мурашки" о первой влюбленности

00:52 03.08.2020 (обновлено: 03:07 03.08.2020)
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российская поп-певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) выпустила в Сети новую песню "Мурашки", в которой рассказывает о первой влюбленности.
"Помните это прекрасное чувство влюбленности? Когда боишься сделать первый шаг, а от прикосновений бросает в дрожь, а впереди полная неизвестность", – описала в инстаграме этот трек Глюкоза.
Песню "Мурашки" можно послушать или скачать почти на всех цифровых платформах, в том числе на стриминговом сервисе Spotify, который недавно запустили в России.
В апреле у исполнительницы вышел трек "Заноза". В нем она описывает напряженные отношения с партнером, которые причиняют ей страдания, не дают успокоиться, но и расстаться тоже не получается.
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