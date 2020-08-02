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Десантники подрались с бойцами Росгвардии в Парке Горького
В Парке Горького в центре Москвы пресекли нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-03T01:35
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
москва
общество
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Это не десантники а синиботы!
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Если специально не изучать, кто такие десантники. Человеку с улицы может показаться, что это какие-то жирные истерички в полосатых купальниках!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, москва, общество

Десантники подрались с бойцами Росгвардии в Парке Горького

22:57 02.08.2020 (обновлено: 01:35 03.08.2020)
45474
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Парке Горького в центре Москвы пресекли нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
Личности зачинщиков потасовки выясняют.
"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВ
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Новороссийске
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Алексей Майшев

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

Десантник с девушкой на Красной площади в Москве
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Виталий Аньков

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Алексей Майшев

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Виталий Аньков

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

Десантник на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Виталий Аньков

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

Ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Ранее в Сети опубликовали кадры, на которых несколько человек в тельняшках дерутся с силовиками. Телеканал РЕН ТВ передавал, что изначально столкновение началось между двумя мужчинами, отмечавшими день ВДВ.
Одного из них задержали, однако еще несколько человек решили ввязаться в конфликт. Некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Один из отмечавших, по данным СМИ, накинулся на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу.

День Воздушно-десантных войск

Сегодня отмечают 90-летие создания воздушно-десантных войск страны. Этот праздник учредили памятный день указом в 2006 году. Второго августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи было десантировано на парашютах подразделение "крылатой пехоты".
ВДВ 90 лет!
Вчера, 15:04Знатоки
ВДВ 90 лет!
Обычно в этот день проводят официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертами, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.
Однако в этот раз из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, специальные мероприятия в парках отменили.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииМоскваОбщество
Популярные комментарии
Это не десантники а синиботы!
2 августа, 23:31
Boshetun Mai
2430707
Если специально не изучать, кто такие десантники. Человеку с улицы может показаться, что это какие-то жирные истерички в полосатых купальниках!
3 августа, 01:03
Alexandr Kaltakhchyan
21401111
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