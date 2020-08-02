Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.

"Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки", — цитирует " Российская газета " заявление ведомства.

В то же время отмечается, что сейчас перед образовательными учреждениями стоит задача не только дать детям знания, но и сохранить их здоровье. Поэтому администрация должна принять меры, чтобы дети из разных классов не находились в одном помещении. Это правило распространяется, например, на школьные бассейны.

Также в образовательных учреждениях будут измерять температуру при входе в здание. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что первые две недели в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, специалисты проведут дезинфекцию. Все изменения, подчеркивал он, не скажутся на учебном процессе.

В этом году из-за пандемии коронавируса в школах отменили экзамены для учеников девятых классов, а также перенесли даты Единого государственного экзамена.