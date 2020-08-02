Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200802/1575283157.html
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T23:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568828996_0:174:3024:1875_1400x0_80_0_0_f33312ccff92bd434d2322a8b5120641.jpg
https://ria.ru/20200802/1575266777.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575106359.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568828996_0:174:3024:1875_1400x0_80_0_0_f33312ccff92bd434d2322a8b5120641.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568828996_147:0:2878:2048_1400x0_80_0_0_6e03711c07a41ffa602799a4fb01e2aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568828996_488:0:2536:2048_1400x0_80_0_0_0e44f3bcb0531fda2e06343d069f0c7b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19

22:24 02.08.2020 (обновлено: 23:11 02.08.2020)
14822
© РИА Новости / Владимир АстапковичСанитарная обработка помещений в одной из школ Москвы
Санитарная обработка помещений в одной из школ Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
"Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки", — цитирует "Российская газета" заявление ведомства.
Обследование на коронавирус жителей Владивостока
Вчера, 04:59Распространение нового коронавируса
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
В то же время отмечается, что сейчас перед образовательными учреждениями стоит задача не только дать детям знания, но и сохранить их здоровье. Поэтому администрация должна принять меры, чтобы дети из разных классов не находились в одном помещении. Это правило распространяется, например, на школьные бассейны.
Также в образовательных учреждениях будут измерять температуру при входе в здание. Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, что первые две недели в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, специалисты проведут дезинфекцию. Все изменения, подчеркивал он, не скажутся на учебном процессе.
В этом году из-за пандемии коронавируса в школах отменили экзамены для учеников девятых классов, а также перенесли даты Единого государственного экзамена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
29 июля, 14:12
"Всю страну не сдвинешь". Онищенко о решении по учебному году в школах
10220237
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук в Сочи. 27 октября 2016
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Корабль SpaceX GO Navigator перед посадкой космического корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами НАСА Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту
Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые узнали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
Карта Сбербанка
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков наличными
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Лов корюшки на Ладожском озере
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Пожилые люди за едой
Названы способы существенно снизить риск деменции
Овсяная каша
Врач назвал идеальную кашу
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Роскачество рассказало, как выбрать арбуз
08:29Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
07:49Вильфанд предупредил о сильной жаре
07:32На Сахалине пять человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом
05:56Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов
05:54Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького в Москве
05:46Тимошенко заявила о "трагической ошибке" украинцев
05:36Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
05:09В России появились тропические постельные клопы
04:29Рошаль назвал пандемию коронавируса "репетицией биологической войны"
04:11Врач назвал идеальную кашу
04:00Эксперт рассказал, какие ошибки чаще всего делают, заряжая смартфон
03:46Познер объяснил, почему Россия не вступила в НАТО
03:43На форуме "Армия-2020" в ЮВО представят новейшую военную технику
03:34Адвокат рассказал о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
03:17Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
03:05Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
03:00Доисторические деревья-гиганты могут появиться в Европе, считают ученые
02:20Советник Трампа заявил о выгоде США от дружественных отношений с Россией
02:10США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям
Лента новостейМолния