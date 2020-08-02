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В Москве подрались десантники и росгвардейцы
Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка в московском Парке Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-03T06:39
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
воздушно-десантные войска россии
москва
происшествия
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Одно утешение: в любом случае наши победили :)
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Наверное, маски не надели.
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575279819_2:0:1915:1076_1400x0_80_0_0_4639f2267ebb5d04ee94d1c7f99d1fc4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), воздушно-десантные войска россии, москва, происшествия

В Москве подрались десантники и росгвардейцы

18:41 02.08.2020 (обновлено: 06:39 03.08.2020)
286506
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов пресекли нарушение общественного порядка в московском Парке Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
Личности зачинщиков устанавливают.
Ранее РЕН ТВ опубликовал кадры столкновений между отмечавшими день ВДВ десантниками и сотрудниками Росгвардии.
По информации телеканала, изначально потасовка началась между двумя мужчинами. Одного из них задержали, однако гулявшие решили вступиться за него. Некоторые из них были нетрезвыми и вели себя агрессивно.
"Войска дяди Васи": как десантники отметили 90-летие ВДВ
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Новороссийске
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Алексей Майшев

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Филиппов

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

Десантник с девушкой на Красной площади в Москве
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
© РИА Новости / Виталий Аньков

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Алексей Майшев

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Виталий Аньков

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

Десантник на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Виталий Аньков

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

Показательные выступления десантников 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ на праздничных мероприятиях в честь Дня ВДВ в Приморском крае
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Илья Наймушин

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

Ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам в день 90-летия Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Александр Кряжев

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
1 из 10

Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось подразделение из 12 человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
2 из 10

Начало созданию массовых воздушно-десантных войск положило постановление Реввоенсовета СССР от 11 декабря 1932 года. В нем было принято решение о развертывании бригады на базе авиадесантного отряда Ленинградского военного округа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 10

Воздушно-десантные части и соединения участвовали в крупнейших операциях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
4 из 10

На фото: показательные выступления десантников в Приморском крае.

© РИА Новости / Виталий Аньков
5 из 10

В 1964 году ВДВ были переданы в состав Сухопутных войск с непосредственным подчинением их министру обороны СССР.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ в Парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 10

По своей специализации части ВДВ подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные, предназначенные для действия в горной местности.
В состав ВДВ входят четыре дивизии, а также отдельные бригады и полки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
7 из 10

Подразделения ВДВ принимали участие в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979-1989), выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР и республик бывшего Союза.

На фото: десантник у мемориала воинам-интернационалистам в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
8 из 10

История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова — командующего Воздушно-десантными войсками, десантника № 1. Маргелов олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. В память о командующем десантники именуют себя "Войска дяди Васи".

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В день 90-летия Воздушно-десантных войск по всей стране прошли мероприятия с показательными выступлениями десантников и чествованием ветеранов ВДВ.

На фото: ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Георгий Ивкин на церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
10 из 10

В поздравлении личному составу и ветеранам ВДВ президент России Владимир Путин отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках традиции и свято чтит законы боевого братства.

На фото: десантники на праздновании Дня ВДВ на Михайловской набережной в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Один из отмечавших набросился на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу. Сейчас, по данным телеканала, ситуация спокойная.
По версии Пятого канала, причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Воздушно-десантные войска РоссииМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Одно утешение: в любом случае наши победили :)
2 августа, 18:49
Александр И
1631280516641
Наверное, маски не надели.
2 августа, 18:51
Я В ТАНКЕ
929900232
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