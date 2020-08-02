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Пять человек погибли в ДТП на трассе Самара — Волгоград
Пять человек погибли в результате ДТП на автодороге Самара — Волгоград, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T20:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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bmw 7, самара, волгоград, самарская область, происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе Самара — Волгоград

17:51 02.08.2020 (обновлено: 20:42 02.08.2020)
17875
© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП в Безенчукском районе на первом километре автодороги Самара – Волгоград
Последствия ДТП в Безенчукском районе на первом километре автодороги Самара – Волгоград
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пять человек погибли в результате ДТП на автодороге СамараВолгоград, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, ДТП произошло примерно в 16:00 (15:00 мск) в Безенчукском районе, на первом километре автодороги Самара — Волгоград, вблизи поселка Звезда. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников движения.
По предварительной информации, столкнулись BMW и "Лада Веста", водитель автомобиля "Лада Веста" и его десятилетний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

"Еще три пострадавших человека (пассажир и пятилетний ребенок в автомобиле "Лада Веста" и пассажир в автомобиле BMW 7) скончались после ДТП по пути в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области заявили, что ведомство начало проверку после инцидента.
"Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим <…> в Безенчукском районе на автодороге Самара — Волгоград", — говорится в сообщении.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
27 июля, 15:38
Крупные ДТП в России в 2020 году
325145419
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BMW 7СамараВолгоградСамарская областьПроисшествия
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