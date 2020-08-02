Пять человек погибли в ДТП на трассе Самара — Волгоград

Последствия ДТП в Безенчукском районе на первом километре автодороги Самара – Волгоград

© Фото : МЧС РФ Последствия ДТП в Безенчукском районе на первом километре автодороги Самара – Волгоград

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пять человек погибли в результате ДТП на автодороге Пять человек погибли в результате ДТП на автодороге Самара Волгоград , еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

По данным полиции, ДТП произошло примерно в 16:00 (15:00 мск) в Безенчукском районе, на первом километре автодороги Самара — Волгоград, вблизи поселка Звезда. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников движения.

По предварительной информации, столкнулись BMW и "Лада Веста", водитель автомобиля "Лада Веста" и его десятилетний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

"Еще три пострадавших человека (пассажир и пятилетний ребенок в автомобиле "Лада Веста" и пассажир в автомобиле BMW 7) скончались после ДТП по пути в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области заявили, что ведомство начало проверку после инцидента.