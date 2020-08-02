https://ria.ru/20200802/1575278837.html
Пять человек погибли в ДТП на трассе Самара — Волгоград
Пять человек погибли в результате ДТП на автодороге Самара — Волгоград, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T17:51
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bmw 7
самара
волгоград
самарская область
происшествия
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3
самара
волгоград
самарская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/02/1575279440_174:0:1280:622_1400x0_80_0_0_b6a7d05921c0467c34deccf0074400ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bmw 7, самара, волгоград, самарская область, происшествия
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Пять человек погибли в результате ДТП на автодороге Самара
— Волгоград
, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
.
По данным полиции, ДТП произошло примерно в 16:00 (15:00 мск) в Безенчукском районе, на первом километре автодороги Самара — Волгоград, вблизи поселка Звезда. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место происшествия и обеспечили безопасный проезд для других участников движения.
По предварительной информации, столкнулись BMW и "Лада Веста", водитель автомобиля "Лада Веста" и его десятилетний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.
"Еще три пострадавших человека (пассажир и пятилетний ребенок в автомобиле "Лада Веста" и пассажир в автомобиле BMW 7) скончались после ДТП по пути в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры Самарской области заявили, что ведомство начало проверку после инцидента.
"Прокуратура Самарской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим <…> в Безенчукском районе на автодороге Самара — Волгоград", — говорится в сообщении.