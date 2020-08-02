Неелова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"

"Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями. <...> Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и "спасения" театра", — сказала она.