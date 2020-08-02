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Культура
https://ria.ru/20200802/1575278293.html
Неелова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" из-за "неоправданных ожиданий", заявила РБК актриса Марина Неелова. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T18:43
культура
виктор рыжаков
современник (театр)
сергей гармаш
марина неелова
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https://ria.ru/20200801/1575256844.html
Гармаш уже кредиты брать рекламировал, теперь и тампексы и туалетную бумагу будет нам нахваливать. Такие не тонут.
26
Уже песок сыплется, а все на сцену лезут-дайте дорогу молодежи! Ему и его детям и от рекламы хватит.А театр без него не пропадет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш, марина неелова

Неелова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"

17:25 02.08.2020 (обновлено: 18:43 02.08.2020)
89181
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Марина Неелова. Архивное фото
Актриса Марина Неелова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" из-за "неоправданных ожиданий", заявила РБК актриса Марина Неелова.
"Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями. <...> Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и "спасения" театра", — сказала она.
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
1 августа, 15:42Культура
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
По ее словам, традиции — "это не застывшая форма, а разумная эволюция", именно таким путем и идет новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков.
Несколько дней назад Гармаш покинул "Современник", в котором играл с 1984 года. В открытом письме коллегам он назвал ситуацию в театре "чудовищной".
Актера, в частности, возмутил онлайн-проект, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, часть высказываний в котором он счел "кощунством и провокацией". По словам Гармаша, Рыжаков сначала подтолкнул актеров к участию в проекте, а затем отредактировал отснятый материал. Когда часть артистов возмутилась, им "просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям", добавил актер.
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Обсудить 11
КультураВиктор РыжаковСовременник (театр)Сергей ГармашМарина Неелова
Популярные комментарии
Гармаш уже кредиты брать рекламировал, теперь и тампексы и туалетную бумагу будет нам нахваливать. Такие не тонут.
2 августа, 19:50
serg1234serg
11200112
Уже песок сыплется, а все на сцену лезут-дайте дорогу молодежи! Ему и его детям и от рекламы хватит.А театр без него не пропадет.
2 августа, 20:51
dd.rwk
800008
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