https://ria.ru/20200802/1575277164.html
Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в Instagram написал продюсер Андрей Разин. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:38
2020-08-02T16:53
санкт-петербург
культура
андрей разин
ласковый май
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, андрей разин, ласковый май