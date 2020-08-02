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Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в Instagram написал продюсер Андрей Разин. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:53
санкт-петербург
культура
андрей разин
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санкт-петербург, андрей разин, ласковый май

Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"

16:38 02.08.2020 (обновлено: 16:53 02.08.2020)
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© Фото : страница Александра Прико во ВКонтактеАлександр Прико
Александр Прико
© Фото : страница Александра Прико во ВКонтакте
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
По его словам, певец находится во втором терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца в Петербурга.

"Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру <…> Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо", — добавил продюсер.

Он не уточнил, что произошло с Прико.
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КультураСанкт-ПетербургАндрей РазинЛасковый май
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16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
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