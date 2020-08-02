Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"

"Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру <…> Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо", — добавил продюсер.