Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений наталкивают на мысль о необходимости внутриукраинских консультаций на этот счет, заявила официальный представитель российского МИД Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений наталкивают на мысль о необходимости внутриукраинских консультаций на этот счет, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?" — написала она в Facebook.

Так Захарова прокомментировала слова нового главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука , который заявил, что понятие "особый статус" для Донбасса нужно уточнить, поскольку в Минских соглашениях "записали так, что мы сами не знаем, что такое "особенный статус".

Захарова назвала свою идею "братской". "Внутриукраинский саммит, уверена, получится конструктивный, винить в срыве будет некого. Одно но: придется обойтись без вояжа в Париж", — добавила она.

"Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы. Немаловажный факт — из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то непонятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано", — заключила дипломат.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.