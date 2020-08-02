Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575274116.html
Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений наталкивают на мысль о необходимости внутриукраинских консультаций на этот счет, заявила РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T16:45
минские соглашения
ситуация на украине
мария захарова
донбасс
петр порошенко
леонид кучма
леонид кравчук
владимир зеленский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_0:0:2926:1646_1400x0_80_0_0_2f3d524144b8b237eaf976b1d6983c4f.jpg
https://ria.ru/20200728/1575009730.html
Захарова не хочет прокомментировать хамское поведение Белоруссии к россиянам? А то Украина, Украина.....
52
Нормально сказала, если бы ещё и до этих "товарищей" дошло, вообще красота была бы...
36
41
донбасс
москва
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_0:0:2926:1646_1400x0_80_0_0_2f3d524144b8b237eaf976b1d6983c4f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_e06aa956888ddb7b3c659b6275f4c9fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_493:0:2541:2048_1400x0_80_0_0_9bd87cdf2bfc21fc4a078a7fa8658bcf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минские соглашения, ситуация на украине, мария захарова, донбасс, петр порошенко, леонид кучма, леонид кравчук, владимир зеленский, москва, киев, в мире

Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях

14:06 02.08.2020 (обновлено: 16:45 02.08.2020)
14112
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявления украинских политиков о непонимании пунктов Минских соглашений наталкивают на мысль о необходимости внутриукраинских консультаций на этот счет, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленский) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?" — написала она в Facebook.

Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
28 июля, 08:00
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Так Захарова прокомментировала слова нового главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, который заявил, что понятие "особый статус" для Донбасса нужно уточнить, поскольку в Минских соглашениях "записали так, что мы сами не знаем, что такое "особенный статус".
Захарова назвала свою идею "братской". "Внутриукраинский саммит, уверена, получится конструктивный, винить в срыве будет некого. Одно но: придется обойтись без вояжа в Париж", — добавила она.
"Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы. Немаловажный факт — из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то непонятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано", — заключила дипломат.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор не выполнен.
При этом украинские политики постоянно затягивают выполнение "Минска-2" и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Российская позиция заключается в том, чтобы строго выполнять Минские соглашения, которые были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и утверждены Совбезом ООН.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
340422204
Обсудить 41
Минские соглашенияСитуация на УкраинеМария ЗахароваДонбассПетр ПорошенкоЛеонид КучмаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийМоскваКиевВ мире
Популярные комментарии
Захарова не хочет прокомментировать хамское поведение Белоруссии к россиянам? А то Украина, Украина.....
2 августа, 14:40
Арсений Новиков
15010234
Нормально сказала, если бы ещё и до этих "товарищей" дошло, вообще красота была бы...
2 августа, 15:22
Константин Иванов
3150000
Рекомендуем
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Президент США Дональд Трамп
Трамп запрещает TikTok и подает сигнал России
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-СА (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Минфин предложил сократить оборонную программу
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
Акция протеста в Хабаровске
Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
Щенок британской породы бордер-колли
Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак
Денежные купюры США и Украины
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
Томирис Байсафа
"Что это убийство, было ясно сразу": кто выбросил из окна студентку МГИМО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал необычное средство от аллергии
Рэпер Энди Картрайт с женой
Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Автомобиль Следственного комитета России
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
Лента новостейМолния