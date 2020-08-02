МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Международный фестиваль уличного искусства "Культурный код" открылся в Челябинске; в его рамках художники-граффитисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калуги и Нижнего Новгорода создадут 10 панно на фасадах домов города, проведут онлайн-встречи и лекции о современном искусстве, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Культурный код", являющийся совместным проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей" и ОНФ, направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды. Его основная цель – создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей городов с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.
Художники представили эскизы будущих муралов главному архитектору Челябинска, в знак начала работ им вручили символические баллоны с аэрозольной краской.
"Главная задача проекта "Культурный код" – сделать жизнь городов нашей страны ярче и симпатичнее, превратить однообразные фасады зданий в уникальные произведения искусства. Совместно с ОНФ и Фондом поддержки и развития современного искусства мы собрали заявки на проведение фестивалей от нескольких городов России, а в феврале этого года россияне приняли участие в народном голосовании. Челябинск получил максимальную поддержку наших соотечественников и занял первое место по числу голосов. Поэтому сегодня именно здесь мы открываем первый из четырех фестивалей международного уличного искусства "Культурный код". С 1 по 25 августа в Челябинске будет создан настоящий музей под открытым небом, состоящий из 10 муралов (больших граффити) на 22-этажных зданиях", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Конкурс регионов на право проведения фестиваля завершился в марте, победителями по результатам народного голосования стали Челябинская область, Татарстан, Ставропольский край и Нижегородская область.
В связи с пандемией коронавируса иностранные художники-граффитисты не смогли приехать в Челябинск, они примут участие в образовательной онлайн-программе фестиваля.
Согласно договоренности АНО "РСВ" с властями Нижегородской области и Татарстана приняли фестивали в этих регионах переносятся на лето 2021 года. При этом организаторы рассматривают возможность провести отдельные мероприятия в регионах, например создание небольших граффити или проведение онлайн-встреч с участием художников-граффитистов. Решение о датах проведения фестиваля в Ставропольском крае будет принято в ближайшее время, отметили в пресс-службе.