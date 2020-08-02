Фестиваль уличного искусства "Культурный код" открылся в Челябинске

В связи с пандемией коронавируса иностранные художники-граффитисты не смогли приехать в Челябинск, они примут участие в образовательной онлайн-программе фестиваля.

Согласно договоренности АНО "РСВ" с властями Нижегородской области и Татарстана приняли фестивали в этих регионах переносятся на лето 2021 года. При этом организаторы рассматривают возможность провести отдельные мероприятия в регионах, например создание небольших граффити или проведение онлайн-встреч с участием художников-граффитистов. Решение о датах проведения фестиваля в Ставропольском крае будет принято в ближайшее время, отметили в пресс-службе.