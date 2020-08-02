Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на полумарафоне в Москве

В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".
В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".
Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).
Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).
Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).
Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).
Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).
Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).
В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.
В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.
На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).
На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).
Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"
Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"
Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"
Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"
К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".
К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".
Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"
Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"
На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.
На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.
На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.
На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.
"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".
"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".
На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.
На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.
На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.
На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.
Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)
Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)
В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".
Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).
Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).
Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).
В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.
На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).
Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"
Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"
К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".
Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"
На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.
На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.
"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".
На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.
На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.
Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)