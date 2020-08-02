Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на полумарафоне в Москве

"Я регулярно бегаю везде, где бы ни находился - на отдыхе, на гастролях, рядом с домом в Нескучном саду или в Подмосковье. В течение последних двух недель готовился особенно усердно, пробегая ежедневно по 6 километров по галечному пляжу в Севастопольском районе Кача. Для меня бег - давно привычный образ жизни, поэтому, когда приглашают на забег в такой мощной компании, а здесь тысячи участников, я поддерживаю, - поделился эмоциями Фомин. - В этом году это не просто дистанция, посмотрите на мою форму - бегу с портретом московского врача Ануш Овакимян, потому что поддерживаю акцию РИА Новости "Пожалуйста, дышите!". Этот год ярко и необратимо показал нам, как важна роль врачей в жизни каждого, и я всегда призываю, чтобы их труды были оценены так, как они этого заслуживают - прежде всего, материально. У РИА Новости прекрасный проект, где можно онлайн прочитать истории российских врачей из разных регионов страны, которые борются с коронавирусом, рискуя жизнью. Если вы пока ничего не знаете о героизме, то заходите на сайт и читайте".