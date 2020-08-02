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Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на полумарафоне в Москве
Певец, актёр и телеведущий Митя Фомин поддержал в воскресенье всенародную акцию МИА "Россия сегодня" "Пожалуйста, дышите!" на Московском полумарафоне, пробежав... РИА Новости, 02.08.2020
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, митя фомин, общество

Митя Фомин поддержал акцию "Пожалуйста, дышите!" на полумарафоне в Москве

12:06 02.08.2020 (обновлено: 12:19 02.08.2020)
1172
© РИА Новости / Владимир Трефилов Певец Митя Фомин с участниками Московского полумарафона
 Певец Митя Фомин с участниками Московского полумарафона
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Певец Митя Фомин с участниками Московского полумарафона
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Певец, актёр и телеведущий Митя Фомин поддержал в воскресенье всенародную акцию МИА "Россия сегодня" "Пожалуйста, дышите!" на Московском полумарафоне, пробежав в футболке с портретом московского врача.
"Я регулярно бегаю везде, где бы ни находился - на отдыхе, на гастролях, рядом с домом в Нескучном саду или в Подмосковье. В течение последних двух недель готовился особенно усердно, пробегая ежедневно по 6 километров по галечному пляжу в Севастопольском районе Кача. Для меня бег - давно привычный образ жизни, поэтому, когда приглашают на забег в такой мощной компании, а здесь тысячи участников, я поддерживаю, - поделился эмоциями Фомин. - В этом году это не просто дистанция, посмотрите на мою форму - бегу с портретом московского врача Ануш Овакимян, потому что поддерживаю акцию РИА Новости "Пожалуйста, дышите!". Этот год ярко и необратимо показал нам, как важна роль врачей в жизни каждого, и я всегда призываю, чтобы их труды были оценены так, как они этого заслуживают - прежде всего, материально. У РИА Новости прекрасный проект, где можно онлайн прочитать истории российских врачей из разных регионов страны, которые борются с коронавирусом, рискуя жизнью. Если вы пока ничего не знаете о героизме, то заходите на сайт и читайте".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУчастники Московского полумарафона в футболках с портретами врачей
Участники Московского полумарафона
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Участники Московского полумарафона в футболках с портретами врачей
Ануш Овакимян – хирург-гинеколог гинекологического отделения ГКБ №50 и всю свою профессиональную жизнь посвятила пациенткам с гинекологической патологией. Во время борьбы с COVID-19 Ануш – на передовой. Ради главной цели – чтобы пациенты дышали. Об остальных историях врачей читайте на портале.
Команды РИА Новости Спорт и телеканала "Москва 24" также поддержали акцию на полумарафоне и пробежали дистанции в футболках с портретами медиков и волонтеров.
Московский полумарафон проводится с 2014 года при поддержке Департамента спорта города Москва. Спортивное мероприятие проходит в рамках масштабного Всероссийского проекта ЗаБег.РФ. Участникам доступны забеги на 21,1 км и 5 км, корпоративная эстафета.
Акция "Пожалуйста, дышите!" прошла на матчах чемпионата России по футболу
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
1 из 16

В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
2 из 16

Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
3 из 16

Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын

Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
4 из 16

Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.

Футбол. РПЛ. Матч Спартак — Ахмат
5 из 16

В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).

Трансляция ролика об акции Пожалуйста, дышите! на экране стадиона Открытие Арена
6 из 16

На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)

Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

Игроки ФК Спартак на поле в футболках с надписью Пожалуйста, дышите!
7 из 16

Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)
© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

Игроки ФК Спартак на поле в футболках с надписью Пожалуйста, дышите!
8 из 16

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)
© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар" / Перейти в фотобанк

К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".

Игроки Краснодара в футболках акции Пожалуйста, дышите!
9 из 16

К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар" / Перейти в фотобанк

Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"

Игроки Краснодара в футболках акции Пожалуйста, дышите!
10 из 16

Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар" / Перейти в фотобанк

На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.

Игроки Краснодара в футболках акции Пожалуйста, дышите!
11 из 16

На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов" / Перейти в фотобанк

На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.

Игроки Крыльев Советов в футболках акции Пожалуйста, дышите!
12 из 16

На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.

© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
Перейти в фотобанк
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
13 из 16

"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
14 из 16

На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
15 из 16

На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
16 из 16

Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
1 из 16

В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 16

Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 16

Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 16

Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 16

В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 16

На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 16

Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)
8 из 16

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)
9 из 16

К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
Перейти в фотобанк
10 из 16

Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
Перейти в фотобанк
11 из 16

На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
Перейти в фотобанк
12 из 16

На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.

© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
Перейти в фотобанк
13 из 16

"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
14 из 16

На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
15 из 16

На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
16 из 16

Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
Второй год подряд благотворительным партнёром забега выступает фонд "Линия жизни". РИА Новости Спорт выступает официальным информационным партнером Московского полумарафона.
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной — в ее активе уже свыше 650 историй, и они продолжают приходить. Именно поэтому МИА "Россия сегодня", организатор акции, приняло решение сделать акцию бессрочной.
Акция "Пожалуйста, дышите!" – знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях — медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале. Полные правила акции указаны там же.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Информационные и отраслевые партнеры акции "Пожалуйста, дышите!": благотворительный фонд "Система", федеральный спортивный телеканал "Матч ТВ", телеканал "Москва 24", сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМитя ФоминОбщество
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16:53В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
16:53Назван годовой заработок волгоградского губернатора
16:38Разин сообщил о госпитализации экс-солиста "Ласкового мая"
16:32На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных "даров природы"
16:22Мэр Ялты оценил действия охранника, прогнавшего туристов нагайкой
15:50Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
15:37Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
15:25Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
15:19Мясников назвал необычное средство от аллергии
15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП
14:57Две сестры нашли друг друга спустя полвека благодаря коронавирусу
14:51В Турции запретили туристам самим накладывать еду на "шведских столах"
14:43Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
14:12Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
14:11Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
13:50В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
13:47Минфин предложил сократить оборонную программу
13:32В Минздраве предложили повысить акциз на табак
13:20Названы самые популярные у россиян марки автомобилей
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