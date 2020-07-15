Акция "Пожалуйста, дышите!" прошла на матчах 29-го тура ЧР по футболу

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Перед матчами 29-го тура РПЛ игроки всех команд вышли на поле в футболках с портретами героев акции "Пожалуйста, дышите!" – врачей и волонтеров, санитаров, фельдшеров, медсестер и сотрудников бригад скорой. Истории тех, кто первыми приняли на себя удар пандемии, прозвучали и во время игры. Как прошла акция – в фотоленте Ria.ru