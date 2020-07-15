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Акция "Пожалуйста, дышите!" прошла на матчах 29-го тура ЧР по футболу
Перед матчами 29-го тура РПЛ игроки всех команд вышли на поле в футболках с портретами героев акции "Пожалуйста, дышите!" – врачей и волонтеров, санитаров, фельдшеров, медсестер и сотрудников бригад скорой. Истории тех, кто первыми приняли на себя удар пандемии, прозвучали и во время игры. Как прошла акция – в фотоленте Ria.ru
2020-07-15T23:24
фото
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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фото, фото

Акция "Пожалуйста, дышите!" прошла на матчах 29-го тура ЧР по футболу

23:24 15.07.2020
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Перед матчами 29-го тура РПЛ игроки всех команд вышли на поле в футболках с портретами героев акции "Пожалуйста, дышите!" – врачей и волонтеров, санитаров, фельдшеров, медсестер и сотрудников бригад скорой. Истории тех, кто первыми приняли на себя удар пандемии, прозвучали и во время игры. Как прошла акция – в фотоленте Ria.ru
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
1 из 16

В рамках акции "Пожалуйста, дышите!" была создана база фотографий и историй с благодарностями врачам и медицинским работникам. На фото: игроки "Урала" Роман Емельянов, Мацей Вилюш и Михал Кухарчик (слева направо) перед матчем с тульским "Арсеналом".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
2 из 16

Для медсотрудников последние месяцы стали периодом особенно тяжелого труда и риска. На фото: игроки "Арсенала" Кингз Кангва, Максим Беляев и Евгений Луценко (слева направо).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
3 из 16

Все опубликованные на портале истории предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми. На фото: судейская бригада в футболках акции "Пожалуйста, дышите!" перед матчем 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

Футбол. РПЛ. Матч Урал — Арсенал
4 из 16

Самоотверженный труд врачей, медиков, медсестер, фельдшеров, волонтеров, санитаров и сотрудников бригад скорой помощи заслуживает искренней всенародной благодарности. На фото: игроки "Урала" в футболках акции "Пожалуйста дышите!" во время матча 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Урал" (Екатеринбург) и ФК "Арсенал" (Тула).

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.

Футбол. РПЛ. Матч Спартак — Ахмат
5 из 16

В этом сражении с болезнью не может быть неизвестных героев. На фото игроки ФК "Спартак" (слева направо): Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алекс Крал.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).

Трансляция ролика об акции Пожалуйста, дышите! на экране стадиона Открытие Арена
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На портале breathe.ria.ru собраны истории подвига врачей и медицинских работников со всех уголков России. Трансляция ролика об акции на экране стадиона "Открытие Арена" перед началом матча между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Ахмат" (Грозный).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)

Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

Игроки ФК Спартак на поле в футболках с надписью Пожалуйста, дышите!
7 из 16

Инициатором акции стало МИА "Россия сегодня", ее поддержали Министерство здравоохранения, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-Медики", а также АНО "Национальные приоритеты" и сайт стопкоронавирус.рф. Игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)
© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

Игроки ФК Спартак на поле в футболках с надписью Пожалуйста, дышите!
8 из 16

Генеральным партнером акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). На фото: игроки ФК "Спартак" выходят на поле в футболках с надписью "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Александр Ступников, ФК "Спартак" (Москва)
© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар" / Перейти в фотобанк

К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".

Игроки Краснодара в футболках акции Пожалуйста, дышите!
9 из 16

К счастью для всех, настоящий героизм в борьбе с болезнью проявили тысячи медиков. На фото (слева направо): игроки "Краснодара" Мануэл Фернандеш, Егор Сорокин, Даниил Уткин и Матвей Сафонов перед матчем с "Крыльями Советов".

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
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© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар" / Перейти в фотобанк

Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"

Игроки Краснодара в футболках акции Пожалуйста, дышите!
10 из 16

Но к нашему большому сожалению, не всех их мы можем упомянуть в этой фотоленте. На фото: игроки "Краснодара" в футболках акции "Пожалуйста, дышите!"

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
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© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар" / Перейти в фотобанк

На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.

Игроки Краснодара в футболках акции Пожалуйста, дышите!
11 из 16

На фото игроки "Краснодара" Кристиан Рамирес (слева) и Сергей Петров. На футболке Рамиреса фотография Карины Кирилловой — палатной медсестры из Иваново. "Мне кажется, быть нужным и полезным кому-то — это и есть счастье", — считает Карина.

© Фото : Пресс-служба ФК "Краснодар"
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© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов" / Перейти в фотобанк

На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.

Игроки Крыльев Советов в футболках акции Пожалуйста, дышите!
12 из 16

На фото: игроки "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, Евгений Фролов, Деян Радоньич и Никита Чернов. На футболке у Радоньича — фотография стоматолога из Москвы Марины Фотиной. Из-за пандемии ей пришлось сменить привычный профиль.

© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
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© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
13 из 16

"Чем больше будет врачей - тем быстрее мы победим вирус!", — сказала она. На фото футболисты "Зенита" перед матчем с "Оренбургом".

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
14 из 16

На фото нападающий "Зенита" Артем Дзюба с фотографией Этери Томаевой, кардиолога из Москвы.

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
15 из 16

На фото в центре нападающий "Зенита" Сердар Азмун. На его футболке — Екатерина Бережная, операционная медсестра. Изо дня в день во время в пандемии она оставляла все силы ради выздоровления пациентов.

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)

Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)

ФК Зенит (Санкт-Петербург) - ФК Оренбург (Оренбург)
16 из 16

Присылайте истории ваших знакомых врачей на breathe.ria.ru! На фото: судейская бригада матча ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) — ФК "Оренбург" (Оренбург)

© Фото : Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" (Санкт-Петербург)
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