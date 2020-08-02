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В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУ МВД по Петербургу и... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T15:17
ак-103
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1400x0_80_0_0_e36c421142861eb82f8a9f1b7d76898b.jpg
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РИА Новости
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ак-103, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной

11:14 02.08.2020 (обновлено: 15:17 02.08.2020)
11372
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, в субботу в 21:58 в полицию поступило сообщение, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов.

"На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой)", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, мужчина стрелял в воздух.

Составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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scoffer
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