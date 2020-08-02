Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.

"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах", — говорится в сообщении.

Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.