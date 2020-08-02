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Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T14:15
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РИА Новости
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россия, правительство рф, дети, общество

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

10:11 02.08.2020 (обновлено: 14:15 02.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 ноября получать пособие станет проще.

"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах", — говорится в сообщении.

Получать эту информацию госорганы будут сами через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом — если среднедушевой доход в них составляет меньше прожиточного минимума в регионе.
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