https://ria.ru/20200802/1575269815.html
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T10:11
2020-08-02T14:15
россия
правительство рф
дети
общество
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, дети, общество