Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с "Говорит Москва" посоветовал не покупать готовый фарш, а приготовить его дома. Он объяснил это тем, что состав готового фарша нельзя отследить — в нем может содержаться большое количество внутреннего жира или хрящей, а мяса — мало.
Однако, по его словам, в домашних мясорубках ножи недостаточно острые, и поэтому мясо часто передавливается. При этом цены на профессиональное оборудование, которое не рвет и не выжимает мясо, начинаются от 30 тысяч рублей. Чтобы получить хороший фарш, он предложил просить продавца провернуть мясо при вас.
Если вы все же решили сделать фарш дома, Прокофьев посоветовал положить части мясорубки в морозильник перед готовкой: мясо, которое измельчают, не должно нагреваться выше четырех градусов.
Вчера, 10:00АкцентыСегодня – мясо, а завтра – рыба. Как выглядит идеальный рацион?О том, что полезнее для организма – рыба или мясо – ученые спорят давно. И то и другое – источники белка, однако у каждого есть свои достоинства и недостатки. Кому-то рыбка – благо, а кому-то наоборот. Но оба продукта нужны организму.
"Это гарантирует вашу пищевую безопасность", — заявил Прокофьев, отметив, что мясо тоже должно быть холодным и нарезанным на тонкие небольшие куски. При измельчении фарша площадь соприкосновения мяса с окружающей средой становится огромной — из-за этого, по его словам, могут возникнуть риски "какого-то бактериального осеменения".
Также он отметил важность вымешивания фарша.
Ранее Роскачество назвало самым опасным продуктом в России шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк. Среди мясных изделий самыми небезопасными признаны пельмени, свиной шашлык и фарш "Домашний", а в категории "Рыба и морепродукты" — икра лососевых.
29 мая 2019, 08:36Роскачество проверило мясной фарш