Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш

Сегодня – мясо, а завтра – рыба. Как выглядит идеальный рацион? О том, что полезнее для организма – рыба или мясо – ученые спорят давно. И то и другое – источники белка, однако у каждого есть свои достоинства и недостатки. Кому-то рыбка – благо, а кому-то наоборот. Но оба продукта нужны организму.