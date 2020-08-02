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Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
Историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с "Говорит Москва" посоветовал не покупать готовый фарш, а приготовить его дома. Он объяснил это тем, что состав... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T11:29
россия
роскачество
еда
общество
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Ну конечно, а в колбасе, значит, можно отследить состав? Колбасу тоже дома делать? А сыр? Может в магазине вообще продукты не покупать? Давайте всё будем сами делать, хлеб, сыр, масло...
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
россия, роскачество, еда, общество

Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш

09:13 02.08.2020 (обновлено: 11:29 02.08.2020)
14878
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство свиного фарша на мясоперерабатывающем комбинате "Южный"
Производство свиного фарша на мясоперерабатывающем комбинате Южный
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Историк кулинарии Антон Прокофьев в беседе с "Говорит Москва" посоветовал не покупать готовый фарш, а приготовить его дома. Он объяснил это тем, что состав готового фарша нельзя отследить — в нем может содержаться большое количество внутреннего жира или хрящей, а мяса — мало.
Однако, по его словам, в домашних мясорубках ножи недостаточно острые, и поэтому мясо часто передавливается. При этом цены на профессиональное оборудование, которое не рвет и не выжимает мясо, начинаются от 30 тысяч рублей. Чтобы получить хороший фарш, он предложил просить продавца провернуть мясо при вас.
Если вы все же решили сделать фарш дома, Прокофьев посоветовал положить части мясорубки в морозильник перед готовкой: мясо, которое измельчают, не должно нагреваться выше четырех градусов.
Еда с высоким содержанием белка
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Сегодня – мясо, а завтра – рыба. Как выглядит идеальный рацион?О том, что полезнее для организма – рыба или мясо – ученые спорят давно. И то и другое – источники белка, однако у каждого есть свои достоинства и недостатки. Кому-то рыбка – благо, а кому-то наоборот. Но оба продукта нужны организму.
"Это гарантирует вашу пищевую безопасность", — заявил Прокофьев, отметив, что мясо тоже должно быть холодным и нарезанным на тонкие небольшие куски. При измельчении фарша площадь соприкосновения мяса с окружающей средой становится огромной — из-за этого, по его словам, могут возникнуть риски "какого-то бактериального осеменения".
Также он отметил важность вымешивания фарша.
Ранее Роскачество назвало самым опасным продуктом в России шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк. Среди мясных изделий самыми небезопасными признаны пельмени, свиной шашлык и фарш "Домашний", а в категории "Рыба и морепродукты" — икра лососевых.
Мясной фарш
29 мая 2019, 08:36
Роскачество проверило мясной фарш
4926102358
Обсудить 10
РоссияРоскачествоЕдаОбщество
Популярные комментарии
Ну конечно, а в колбасе, значит, можно отследить состав? Колбасу тоже дома делать? А сыр? Может в магазине вообще продукты не покупать? Давайте всё будем сами делать, хлеб, сыр, масло...
2 августа, 12:09
mattiniero
2110104
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