Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200802/1575266861.html
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Руководство санатория "Форос" решило уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T08:32
общество - видео
россия
республика крым
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_0:168:3043:1879_1400x0_80_0_0_a25976182ca02a11351f7f9915b77e8c.jpg
https://ria.ru/20200731/1575204741.html
россия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_0:168:3043:1879_1400x0_80_0_0_a25976182ca02a11351f7f9915b77e8c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_156:0:2885:2047_1400x0_80_0_0_347151848e5ea350d177906f37aed672.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574286570_497:0:2544:2047_1400x0_80_0_0_a5808ff30ee572936c14333d4eb323b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество - видео, россия, республика крым, общество, происшествия

В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком

04:06 02.08.2020 (обновлено: 08:32 02.08.2020)
0
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПляж на берегу Черного моря в Крыму
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Руководство санатория "Форос" решило уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму.

"С участником конфликта договор расторгнут", — говорится в сообщении в инстаграме.

Подчеркивается, что виновных установят и они понесут наказание. Сейчас изучаются материалы, в том числе видеозаписи с места событий.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком. Он представился охранником санатория и утверждал, что этот участок пляжа — частная территория.
После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море. На кадрах также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.
В полиции заявляли, что проведут проверку.
Сотрудник полиции
31 июля, 10:57
В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
000000
Обсудить 0
Общество - ВидеоРоссияРеспублика КрымОбществоПроисшествия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала