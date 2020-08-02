https://ria.ru/20200802/1575266861.html
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Руководство санатория "Форос" решило уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму. РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T04:06
2020-08-02T08:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество - видео, россия, республика крым, общество, происшествия
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Руководство санатория "Форос" решило уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму
.
"С участником конфликта договор расторгнут", — говорится в сообщении в инстаграме.
Подчеркивается, что виновных установят и они понесут наказание. Сейчас изучаются материалы, в том числе видеозаписи с места событий.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком. Он представился охранником санатория и утверждал, что этот участок пляжа — частная территория.
После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море. На кадрах также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.
В полиции заявляли
, что проведут проверку.