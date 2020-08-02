В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Руководство санатория "Форос" решило уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Руководство санатория "Форос" решило уволить охранника, который накануне напал на туристов на пляже в Крыму

"С участником конфликта договор расторгнут", — говорится в сообщении в инстаграме.

Подчеркивается, что виновных установят и они понесут наказание. Сейчас изучаются материалы, в том числе видеозаписи с места событий.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком. Он представился охранником санатория и утверждал, что этот участок пляжа — частная территория.

После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море. На кадрах также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.