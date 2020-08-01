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В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Полиция изучит сообщения о нападении охранника одного из крымских санаториев на туристов, заявила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:36
россия
республика крым
происшествия
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Наберут в охрану разное неадекватное быдло. Надеюсь этого рембу присадят
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Это не в Крыму все дороже стало в 3 раза, это у вас зарплаты на Украине упали в 3 раза с 2014 года, когда вы под Европу легли. С Россией то вам плохо жилось, сейчас как сыр в масле катаетесь.
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россия
республика крым
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, республика крым, происшествия

В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком

18:50 01.08.2020 (обновлено: 19:36 01.08.2020)
44560
© Depositphotos / wandee007Пляж
Пляж
© Depositphotos / wandee007
Пляж. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Полиция изучит сообщения о нападении охранника одного из крымских санаториев на туристов, заявила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская.
"Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством", — сказала она.
При этом заявлений в правоохранительные органы, добавила представитель ведомства, по этому эпизоду не поступало.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком. Он представился охранником санатория.
Мужчина утверждал, что данный участок пляжа — частная территория. После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море. На ролике также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.
Сотрудник полиции
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36381410583143
Обсудить 69
РоссияРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
Наберут в охрану разное неадекватное быдло. Надеюсь этого рембу присадят
1 августа, 18:53
Евгений Долмач
221520212
Это не в Крыму все дороже стало в 3 раза, это у вас зарплаты на Украине упали в 3 раза с 2014 года, когда вы под Европу легли. С Россией то вам плохо жилось, сейчас как сыр в масле катаетесь.
1 августа, 19:41
ИИИван Иванов
1851041333
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