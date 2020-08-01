В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Полиция изучит сообщения о нападении охранника одного из крымских санаториев на туристов, заявила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская.

"Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством", — сказала она.

При этом заявлений в правоохранительные органы, добавила представитель ведомства, по этому эпизоду не поступало.

Ранее в Telegram -каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком. Он представился охранником санатория.