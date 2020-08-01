https://ria.ru/20200801/1575260877.html
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Полиция изучит сообщения о нападении охранника одного из крымских санаториев на туристов, заявила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T18:50
2020-08-01T19:36
россия
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151794/84/1517948413_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_58738ae19086dbdedbf82ba6c06aa8ee.jpg
https://ria.ru/20200731/1575204741.html
Евгений Долмач
Наберут в охрану разное неадекватное быдло. Надеюсь этого рембу присадят
242
Иван Иванов
Это не в Крыму все дороже стало в 3 раза, это у вас зарплаты на Украине упали в 3 раза с 2014 года, когда вы под Европу легли. С Россией то вам плохо жилось, сейчас как сыр в масле катаетесь.
236
69
россия
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151794/84/1517948413_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_58738ae19086dbdedbf82ba6c06aa8ee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151794/84/1517948413_111:0:1890:1334_1400x0_80_0_0_997d8f887320276e9f55fbf1b572ee9b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151794/84/1517948413_333:0:1667:1334_1400x0_80_0_0_2cbba4ba6e232ffc3ae61a49bee08c5b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. Полиция изучит сообщения о нападении охранника одного из крымских санаториев на туристов, заявила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Ольга Богославская.
"Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством", — сказала она.
При этом заявлений в правоохранительные органы, добавила представитель ведомства, по этому эпизоду не поступало.
Ранее в Telegram
-каналах появилось видео, на котором человек в камуфляжной форме и с нагайкой в руках пытается прогнать с пляжа семью с ребенком. Он представился охранником санатория.
Мужчина утверждал, что данный участок пляжа — частная территория. После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море. На ролике также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.