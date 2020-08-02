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Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта не помогала дочери, Марине Кохал, пилить его тело. Об этом "Пятому каналу" рассказала адвокат... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T12:03
энди картрайт
россия
санкт-петербург
украина
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575245558.html
Жена пилит мужа, это же естественно.
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А какая такая репутация может быть у репера, что надо скрывать его пристрастие к наркотикам? Это же репер!
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россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
энди картрайт, россия, санкт-петербург, украина, происшествия

Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера

01:13 02.08.2020 (обновлено: 12:03 02.08.2020)
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта не помогала дочери, Марине Кохал, пилить его тело. Об этом "Пятому каналу" рассказала адвокат супруги рэпера Ирина Скурту.
Она также ответила на вопрос о "техничности" расчленения.

"Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются", — сказала Скурту.

Адвокат подчеркнула, что Марина не стирала внутренние органы, только одежду. По словам Скурту, сейчас Кохал говорит, что не поступила бы так со своим супругом. Мотив этих действий, по мнению адковата, — желание "сохранить светлую память о муже", по этой же причине Кохал уничтожала отпечатки пальцев.
Рэпер Энди Картрайт
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Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
Фрагменты тела Картрайта (Александра Юшко) в нескольких пакетах нашли в квартире в Санкт-Петербурге. По словам Марины Кохал, ее муж умер от сердечного приступа после передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы "спасти его репутацию".
Изначально Кохал проходила в статусе свидетеля, однако затем стала подозреваемой. Ей предъявили обвинение в убийстве.
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Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
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Энди КартрайтРоссияСанкт-ПетербургУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
Жена пилит мужа, это же естественно.
2 августа, 03:11
ЛКЛысый Кучерявый
14441201
А какая такая репутация может быть у репера, что надо скрывать его пристрастие к наркотикам? Это же репер!
2 августа, 07:21
Павел Очкин
2821101
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