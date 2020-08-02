https://ria.ru/20200802/1575266097.html
Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта не помогала дочери, Марине Кохал, пилить его тело. Об этом "Пятому каналу" рассказала адвокат... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T01:13
2020-08-02T12:03
энди картрайт
россия
санкт-петербург
украина
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575255487.html
https://ria.ru/20200801/1575245558.html
Лысый Кучерявый
Жена пилит мужа, это же естественно.
62
Павел Очкин
А какая такая репутация может быть у репера, что надо скрывать его пристрастие к наркотикам? Это же репер!
33
20
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энди картрайт, россия, санкт-петербург, украина, происшествия
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге
рэпера Энди Картрайта
не помогала дочери, Марине Кохал, пилить его тело. Об этом "Пятому каналу
" рассказала адвокат супруги рэпера Ирина Скурту.
Она также ответила на вопрос о "техничности" расчленения.
"Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются", — сказала Скурту.
Адвокат подчеркнула, что Марина не стирала внутренние органы, только одежду. По словам Скурту, сейчас Кохал говорит, что не поступила бы так со своим супругом. Мотив этих действий, по мнению адковата, — желание "сохранить светлую память о муже", по этой же причине Кохал уничтожала отпечатки пальцев.
Фрагменты тела Картрайта (Александра Юшко) в нескольких пакетах нашли в квартире в Санкт-Петербурге. По словам Марины Кохал, ее муж умер от сердечного приступа после передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы "спасти его репутацию".
Изначально Кохал проходила в статусе свидетеля, однако затем стала подозреваемой. Ей предъявили обвинение в убийстве.