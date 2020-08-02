Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мать жены погибшего в Энди Картрайта не помогала дочери, Марине Кохал, пилить его тело. Об этом " Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэперане помогала дочери, Марине Кохал, пилить его тело. Об этом " Пятому каналу " рассказала адвокат супруги рэпера Ирина Скурту.

Она также ответила на вопрос о "техничности" расчленения.

"Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются", — сказала Скурту.

Адвокат подчеркнула, что Марина не стирала внутренние органы, только одежду. По словам Скурту, сейчас Кохал говорит, что не поступила бы так со своим супругом. Мотив этих действий, по мнению адковата, — желание "сохранить светлую память о муже", по этой же причине Кохал уничтожала отпечатки пальцев.

Фрагменты тела Картрайта (Александра Юшко) в нескольких пакетах нашли в квартире в Санкт-Петербурге. По словам Марины Кохал, ее муж умер от сердечного приступа после передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы "спасти его репутацию".