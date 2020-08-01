Авиаучет белых медведей поможет спрогнозировать будущее Арктики

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В субботу, 1 августа, стартует проект "Хозяин Арктики" — так часто называют белого медведя, — созданный совместными усилиями Росприроднадзора, АНО "Центр "Арктические инициативы" и международным экологическим фондом "Чистые моря". Специалисты планируют оценить численность и распространение этих животных, состояние особей в летне-осенний период, изучить половозрастную структуру популяции, а также определить уровень загрязнения мест обитания.

Это позволит спрогнозировать будущее всего региона в целом. Специалисты выяснят, насколько велико влияние человека, как на территорию воздействует изменение климата и что можно сделать, чтобы негативные процессы направить в позитивное русло.

Тестовые авиаучеты будут проводить с борта самолета-амфибии Ла-8. Главным пилотом экспедиции станет летчик-испытатель, космонавт, Герой России Валерий Токарев. Общая протяженность маршрутов составит более десяти тысяч километров. Борт стартует из Амдермы (НАО) и за 20 дней пролетит по восьми маршрутам над водами Карского моря, полуостровами Ямал и Таймыр, Обской и Гыданской губами.

"Самолеты модифицировали: поставили тепловизоры, блистеры и специальные фото- и видеокамеры, которые будут обеспечивать съемку с малых высот, — отметил Токарев. — Для меня лично это очень интересный проект, по-человечески и профессионально. Полезное дело делаем и для страны, и для подрастающего поколения. Если мы сможем пробудить в детях интерес к Арктике и у них появится мечта попасть туда, увидеть все это своими глазами, то всем от этого будет только лучше".

Вторым пилотом будет руководитель программы восстановления самолетов Ил-14, "папа" медведя Мансура Андрей Иванов. В состав экспедиции также войдут сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ведущие инженеры Дмитрий Глазов и Евгений Назаренко, инженер Глеб Пилипенко и старший научный сотрудник Илья Мордвинцев), заведующая лабораторией экологического мониторинга ГОИН Мария Погожева, младший научный сотрудник ВНИИ Экология Ангелина Гнеденко, сотрудники фонда "Чистые моря" (генеральный директор Василий Богословский, его заместитель Анна Субботина и руководитель специальных проектов фонда Ольга Карелина), директор студии технологий воздушных съемок Владимир Филиппов и режиссер-документалист Леонид Круглов.

"Белого медведя давно никто не считал, это правда, — рассказал генеральный директор фонда "Чистые моря", почетный работник морского и речного флота, почетный полярник Василий Богословский. — Это очень большой труд чиновников, летчиков, ученых, механиков, конструкторов, операторов. Как в свое время сказал Виктор Викторович Конецкий, "неважно, как ты идешь — под железом или парусом, — это очень большой труд, ответственность и выдержка тех, кто идет вперед".

Со своей стороны генеральный директор АНО "Центр "Арктические инициативы" Андрей Патрушев добавил, что государство приняло стратегию по сохранению популяции белого медведя, для выполнения которой потребуется объединить усилия государства, бизнеса и общественных организаций.

"Проект "Хозяин Арктики" — хороший шаг для того, чтобы начать эту работу", — добавил он. Также Патрушев подчеркнул, что в последнее время привлекать бизнес к решению экологических задач в Арктике стало проще, так как для создания благоприятных экономических условий в регионе предприняли много усилий.

"Арктическая экосистема весьма чувствительна к любому воздействию извне, и природно-географические особенности ее таковы, что любые экологические проблемы имеют высокую вероятность перерасти из региональных в глобальные. Поэтому нельзя забывать об экологической ответственности: нельзя делать среду обитания хуже, когда ты туда приходишь, можно прийти только для того, чтобы что-то улучшить. Руководство компаний, которые осуществляют свою деятельность в Арктике, должно понимать, что в ней заключена масса возможностей для бизнеса, однако пользоваться этими возможностями без оглядки на сохранность уникальных арктических флоры и фауны недопустимо", — подчеркнул он.

Своего рода мостиком между учеными и бизнесом могла бы стать Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, отметила глава ведомства Светлана Радионова.

"Мы должны сориентировать себя, государство и бизнес в том, как они должны вести себя в Арктике, так, чтобы ареал обитания белого медведя не пострадал. И главное, должны понять: нам пора уже бить тревогу или, пока мы можем, спокойно осуществлять меры поддержки", — объяснила она.

Радионова отдельно подчеркнула, что большая, красивая, хрупкая Арктика — это часть нашего общего жилища.

"Мы просто идем к себе домой и хотим понять, что там происходит. При этом нельзя забывать, что там мы в гостях у белого медведя и должны подстроиться под его жизнь, а не наоборот. Давайте будем с уважением относиться к хищнику и позволим этому красивому, сильному животному безопасно жить на своей территории и быть там полноценным хозяином", — сказала она.

Напомним, что белый медведь — самый крупный представитель не только своего семейства, но и всего отряда хищных, этот вид занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Кроме того, он является вершиной пищевой цепочки в своем ареале и важным индикатором состояния всей арктической экосистемы. Поэтому состояние популяции самого крупного хищника Арктики и ее распределение — вопрос, который уже не одно десятилетие беспокоит всех специалистов, занимающихся изучением региона.

© РИА Новости / Вера Костамо Белый медведь на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа © РИА Новости / Вера Костамо Белый медведь на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа

"Нужно знать, сколько именно медведей в Арктике на том или ином участке, чтобы понять, какие процессы происходят с популяцией, насколько широко медведи передвигаются, какова структура различных групп, какие факторы могут грозить медведям с точки зрения деятельности человека и экологических природных процессов", — отметил директор ИПЭЭ РАН имени А. Н. Северцова, академик Вячеслав Рожнов.

Специалист также добавил, что подобный опыт учета белого медведя есть на Аляске и Чукотке. Исследователи уже получили первые инструментальные результаты, которые отражают реальную численность белого медведя в этом регионе. По словам Рожнова, эти данные чрезвычайно важны, поскольку могут позволить прогнозировать будущее: зная объем кормовой базы и возрастную структуру популяции, можно вычислить, будет ли она расти или уменьшаться.

На территории России учет белого медведя в 1970-х годах проводился ежегодно. В последние десятилетия публиковались лишь экспертные оценки состояния популяции, которые опирались в основном на учет по берлогам: сколько их, где расположены, сколько детенышей. Но полную картину состояния популяции хищника такими методами составить невозможно.