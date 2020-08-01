В Киеве спрогнозировали смерть четырех тысяч украинцев от коронавируса

"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает "желтый" сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - заявил Ляшко на брифинге в Киеве.