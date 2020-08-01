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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575259072.html
В Киеве спрогнозировали смерть четырех тысяч украинцев от коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что в стране могут заболеть коронавирусом около 400 тысяч человек, из которых 4 тысячи могут... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:06
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
ситуация на украине
воз
украина
в мире
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, ситуация на украине, воз, украина, в мире

В Киеве спрогнозировали смерть четырех тысяч украинцев от коронавируса

17:24 01.08.2020 (обновлено: 21:06 01.08.2020)
3028
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что в стране могут заболеть коронавирусом около 400 тысяч человек, из которых 4 тысячи могут скончаться.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано 71 056 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1709 человек, выздоровели 39 308 человек.
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"Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает "желтый" сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране", - заявил Ляшко на брифинге в Киеве.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. Кабинет министров Украины ранее на заседании продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, который ранее действовал до 31 июля. Согласно новым правилам в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,1 миллиона случаев заражения, почти 669 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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