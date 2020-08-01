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Проценко рассказал про кашель при заражении коронавирусом
Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", что кашель заразившегося коронавирусом человека отличается от всех прочих. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T18:08
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Проценко рассказал про кашель при заражении коронавирусом

17:21 01.08.2020 (обновлено: 18:08 01.08.2020)
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© Фото : страница Дениса Проценко в FacebookГлавный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
Главный врач Московской городской больницы №40 Денис Проценко
© Фото : страница Дениса Проценко в Facebook
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", что кашель заразившегося коронавирусом человека отличается от всех прочих.
Медик отметил, что, переболев COVID-19, этот симптом "ни с чем не спутает".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
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"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз, - объяснил он.
Также врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.
После того, как Проценко заподозрил у себя коронавирус, он закрылся в кабинете.
"А приемную, где секретарь сидит, использовал в качестве шлюза. Мне девчонки ставили еду, уходили, я забирал, проветривал помещение", - вспомнил он.
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Утром врач стал принимать одно из лекарств, на которое еще тогда не было отрицательных отзывов. Препарат вызывал тошноту и дискомфорт.

"Заболел не на работе"

Проценко убежден, что заразился коронавирусом вне стен больницы.
"Точно не в Коммунарке. Цифры говорят, что заболеваемость врачей в ковидных центрах Москвы ниже, чем в остальных больницах города", - подчеркнул он, отметив, что персонал медучреждения относился к пандемии серьезно.
В штат больницы, по его словам, входят около 800 человек, из них COVID-19 заболели 18 процентов, никто не погиб.
"Перед заражением я давал много интервью, ездил на какие-то внешние встречи. Где-то там и подхватил", - подытожил он.

Главные симптомы коронавируса

Как отмечается на сайте российского Минздрава, главные симптомы коронавируса - высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Кроме того, возможны тошнота, рвота и диарея. У пожилых людей может быть бред, снижение давления и тахикардия.
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Многие медики обращали внимание, что один из первых симптомов коронавируса — потеря обоняния и вкуса. Американские ученые провели опыты на мышах, которые помогли выяснить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.
Если такой механизм работает и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, отмечают исследователи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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МНМихаил Николанко
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