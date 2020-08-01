Проценко рассказал про кашель при заражении коронавирусом

Медик отметил, что, переболев COVID-19, этот симптом "ни с чем не спутает".

"У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз, - объяснил он.

Также врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

После того, как Проценко заподозрил у себя коронавирус, он закрылся в кабинете.

"А приемную, где секретарь сидит, использовал в качестве шлюза. Мне девчонки ставили еду, уходили, я забирал, проветривал помещение", - вспомнил он.

Утром врач стал принимать одно из лекарств, на которое еще тогда не было отрицательных отзывов. Препарат вызывал тошноту и дискомфорт.

"Заболел не на работе"

Проценко убежден, что заразился коронавирусом вне стен больницы.

"Точно не в Коммунарке. Цифры говорят, что заболеваемость врачей в ковидных центрах Москвы ниже, чем в остальных больницах города", - подчеркнул он, отметив, что персонал медучреждения относился к пандемии серьезно.

В штат больницы, по его словам, входят около 800 человек, из них COVID-19 заболели 18 процентов, никто не погиб.

"Перед заражением я давал много интервью, ездил на какие-то внешние встречи. Где-то там и подхватил", - подытожил он.

Главные симптомы коронавируса

Как отмечается на сайте российского Минздрава , главные симптомы коронавируса - высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Кроме того, возможны тошнота, рвота и диарея. У пожилых людей может быть бред, снижение давления и тахикардия.

Многие медики обращали внимание, что один из первых симптомов коронавируса — потеря обоняния и вкуса. Американские ученые провели опыты на мышах, которые помогли выяснить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.

Если такой механизм работает и для людей, то это исследование в том числе демонстрирует, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом, отмечают исследователи.