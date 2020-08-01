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Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян
Абхазия открыла границу с Россией, заявил премьер-министр Александр Анкваб. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
михаил мишустин
александр анкваб
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
абхазия
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Обстановка на российско-абхазской границе
Обстановка на российско-абхазской границе, открывшейся в субботу. Видео от @SputnikLive
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, михаил мишустин, александр анкваб, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абхазия, общество

Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян

17:00 01.08.2020 (обновлено: 19:39 01.08.2020)
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СУХУМ, 1 авг — РИА Новости. Абхазия открыла границу с Россией, заявил премьер-министр Александр Анкваб.
"Снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу", — сказал он по итогам экстренного заседания координационного штаба по защити населения от коронавируса.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар со своей стороны заявил, что после открытия границы абхазские правоохранители усилят работу.
С сегодняшнего дня границу с Абхазией открыла и Россия — соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение об этом принял накануне оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой после того, как Роспотребнадзор и Минздрав положительно оценили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике.
В конце июля cанитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц. Так, отдыхающие обязательно должны иметь справку о том, что у них нет коронавируса. Такие же справки должен получать и весь обслуживающий персонал. В закрытых помещениях при большом скоплении людей нужно носить маски, заселять в номера будут по одному человеку, делая исключение только для семей или сопровождающих. В гостиницах должна обязательно проводиться систематическая уборка, а на открытых пространствах — обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, платежные терминалы, наружные двери, скамейки и т. п.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмМихаил МишустинАлександр АнквабФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АбхазияОбщество
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Ya Netzke
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