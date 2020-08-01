Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян

В конце июля cанитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц. Так, отдыхающие обязательно должны иметь справку о том, что у них нет коронавируса. Такие же справки должен получать и весь обслуживающий персонал. В закрытых помещениях при большом скоплении людей нужно носить маски, заселять в номера будут по одному человеку, делая исключение только для семей или сопровождающих. В гостиницах должна обязательно проводиться систематическая уборка, а на открытых пространствах — обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, платежные терминалы, наружные двери, скамейки и т. п.