Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян

СУХУМ, 1 авг — РИА Новости. Абхазия открыла границу с Россией, заявил премьер-министр Александр Анкваб.
"Снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу", — сказал он по итогам экстренного заседания координационного штаба по защити населения от коронавируса.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар со своей стороны заявил, что после открытия границы абхазские правоохранители усилят работу.
С сегодняшнего дня границу с Абхазией открыла и Россия — соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение об этом принял накануне оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой после того, как Роспотребнадзор и Минздрав положительно оценили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике.
В конце июля cанитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц. Так, отдыхающие обязательно должны иметь справку о том, что у них нет коронавируса. Такие же справки должен получать и весь обслуживающий персонал. В закрытых помещениях при большом скоплении людей нужно носить маски, заселять в номера будут по одному человеку, делая исключение только для семей или сопровождающих. В гостиницах должна обязательно проводиться систематическая уборка, а на открытых пространствах — обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, платежные терминалы, наружные двери, скамейки и т. п.