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На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение не разрывать дипломатические отношения с Россией, так как, по его словам, украинские... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:18
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
павел климкин
мид украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, павел климкин, мид украины, украина, в мире

На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией

16:26 01.08.2020 (обновлено: 17:18 01.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение не разрывать дипломатические отношения с Россией, так как, по его словам, украинские "политзаключенные" нуждаются в дипломатической поддержке.
"Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу, условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан <...> это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной", — заявил он в интервью изданию "Главком".
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
22 июня, 20:07
На Украине планируют продолжить разрыв соглашений с Россией
Отношения между Россией и Украиной серьезно ухудшились в 2014 году, после госпереворота в Киеве и на фоне ситуации в Донбассе. Украина официально называет Россию "страной-агрессором", однако дипотношения не разрывает — в украинском МИД не раз заявляли, что не поддерживают эту идею, поскольку это может негативно сказаться на гражданах Украины.
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
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15255931681
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РоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаПавел КлимкинМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не вам судить об этом. У нас проблем не меньше - вымирающее русское население, погибшая экономика и лживость власти.
1 августа, 17:27
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'Квартал-95"в масштабе государства.
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