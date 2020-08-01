На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией

Отношения между Россией и Украиной серьезно ухудшились в 2014 году, после госпереворота в Киеве и на фоне ситуации в Донбассе. Украина официально называет Россию "страной-агрессором", однако дипотношения не разрывает — в украинском МИД не раз заявляли, что не поддерживают эту идею, поскольку это может негативно сказаться на гражданах Украины.