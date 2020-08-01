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Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
Разница между итогами Первой и Второй мировых войн заключалась в том, что в 1919 году Версальским договором были созданы предпосылки для нового, еще более... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:24
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
первая мировая война (1914-1918)
сергей нарышкин
в мире
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), первая мировая война (1914-1918), сергей нарышкин, в мире

Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн

15:24 01.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкПотсдамская конференция
Потсдамская конференция
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Потсдамская конференция. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Разница между итогами Первой и Второй мировых войн заключалась в том, что в 1919 году Версальским договором были созданы предпосылки для нового, еще более кровавого глобального конфликта, а в 1945 году на конференциях в Ялте и Потсдаме закладывалась основа механизмов мирного разрешения противоречий между странами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В субботу он возложил цветы к обелиску "Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов" в Москве.
Русская горная артиллерия на Кавказском фронте
1 августа 2019, 04:15
Первая мировая война (1914-1918)
"К сожалению, огромные жертвы Первой мировой войны оказались далеко не последними и не самыми масштабными в XX веке. И во многом вина за это лежит на правительствах, на лидерах стран-победительниц, прежде всего, Франции и Великобритании, которые не смогли в ходе Версальских переговоров создать надежную и стабильную систему мироустройства", - отметил Нарышкин.
По его словам, Версальский договор 1919 года создал условия для последующего активного развития в Германии реваншистских идей и прихода к власти Гитлера, а в конечном счете - для начала Второй мировой войны. А вот в конце Второй мировой войны лидеры трех стран-победительниц, "большая тройка", сумели сформировать так называемую ялтинско-потсдамскую систему мироустройства, которая "обеспечила на десятилетия относительно безопасное и стабильное развитие человеческой цивилизации", добавил Нарышкин.
Итоги Первой мировой войны
11 ноября 2018, 09:00
Итоги Первой мировой войныСто лет назад близ французского города Компьень немецкое командование и представители стран Антанты подписали соглашение о перемирии, которое стало первым шагом к окончанию Первой мировой войны. Итоги конфликта – в инфографике Ria.ru.
"Как известно, история ничему не учит, только наказывает за невыученные уроки. У человечества есть два наглядных примера выхода из глобальных военных конфликтов - после Первой и после Второй мировой войны. И, сравнивая эти события, мы приходим к однозначному выводу о том, что стабильному, многополярному миру, где и малые, и большие страны имеют равные права, нет альтернативы", - заключил Нарышкин.
Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).
Русские солдаты во Франции в 1916 году
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День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Первая мировая война (1914-1918)Сергей НарышкинВ мире
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