Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн

"Как известно, история ничему не учит, только наказывает за невыученные уроки. У человечества есть два наглядных примера выхода из глобальных военных конфликтов - после Первой и после Второй мировой войны. И, сравнивая эти события, мы приходим к однозначному выводу о том, что стабильному, многополярному миру, где и малые, и большие страны имеют равные права, нет альтернативы", - заключил Нарышкин.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).