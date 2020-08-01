Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта

"По делу об убийстве Юшко назначена экспертиза. Первичная причина смерти не установлена", - сообщили в объединенной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок задержания жены погибшего Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве, на 72 часа для собора необходимых документов.

Так, следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила Юшко, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.