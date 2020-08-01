https://ria.ru/20200801/1575255614.html
Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
Первичная причина смерти украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко), останки которого были найдены в квартире на Невском проспекте в... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:50
2020-08-01T14:50
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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энди картрайт, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости.
Первичная причина смерти украинского рэпера Энди Картрайта
(настоящее имя - Александр Юшко), останки которого были найдены в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
пока не установлена, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга со ссылкой на данные следствия.
"По делу об убийстве Юшко назначена экспертиза. Первичная причина смерти не установлена", - сообщили в объединенной пресс-службе.
Ранее сообщалось, что суд продлил срок задержания жены погибшего Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве, на 72 часа для собора необходимых документов.
Так, следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила Юшко, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины
по подозрению в расчленении мужа в Петербурге. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко). Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".