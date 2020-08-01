Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575255543.html
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-02T09:06
коронавирус covid-19
россия
великобритания
турция
швейцария
танзания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
https://ria.ru/20200730/1575175253.html
https://ria.ru/20200515/1571428207.html
https://ria.ru/20200223/1565080879.html
https://ria.ru/20200725/1574914790.html
Хорошая новость! Как раз хотел слетать в Лондон, посмотреть как там недвижимость, потом в Цюрих, проверить счета в банках. Только кости хотелось погреть в Испании, придется с Турции начать, а там может и Испанию откроют!
32
Этот маршрут не востребован в России 99,99% населения. Можно и не возобновлять авиасообщение со Швейцарией. Меньше заразы привезут нувориши. До нового года надо закрыть выезд! Пусть дома Родину любят!
19
3
россия
великобритания
турция
швейцария
танзания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:133:3224:1946_1400x0_80_0_0_38f2e31446d2145af8742d92f9e57a70.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bc033c6f1b8dc8abe106a7be861263fd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_289:0:2337:2048_1400x0_80_0_0_9f3195b5e48dc21131f6f5c437ebc6e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, великобритания, турция, швейцария, танзания, в мире

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

14:47 01.08.2020 (обновлено: 09:06 02.08.2020)
7769
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Рейсы из Москвы в Женеву и обратно будут совершаться раз в неделю.
Здание МИД России
30 июля, 16:18Туризм
МИД назвал условия возобновления авиасообщения с другими странами
С сегодняшнего дня Россия стала постепенно восстанавливать международное авиасообщение, которое приостановили 27 марта из-за пандемии коронавируса. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.
Уже сегодня можно улететь из Москвы в Анкару, Стамбул и Лондон, с 10 августа запустят рейсы на турецкие курорты — в Бодрум, Даламан и Анталью. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Турция, Великобритания и Танзания

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, постепенно список стран, куда можно будет полететь, расширится. Ранее в ответ российские власти также разрешили въезд гражданам Турции, Великобритании и Танзании.
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево (Новосибирск)
15 мая, 03:45Туризм
Выяснилось, чем опасны подушки и пледы на борту самолета
В британском МИД отмечали, что всем прилетающим из России пассажирам, вне зависимости от гражданства, придется соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Для посещения Турции никаких дополнительных документов, в частности справок, не потребуется. Однако у приезжающих будут измерять температуру.
"Во время полета пассажиры должны заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры", — рассказали в российском посольстве в Анкаре.
Туроператоры уже запустили бронирование туров в Турцию.
Салон самолета
23 февраля, 00:14Туризм
Пассажиры рассказали о самой странной еде в самолете
"На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", — говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.
Уже сегодня утром, в субботу, первый после возобновления авиасообщения самолет авиакомпании Turkish Airlines прибыл из Москвы в Стамбул. По данным агентства Anadolu, он привез в основном российских граждан. По прилете они прошли через тепловизионные камеры для контроля температуры.

Прекращение авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
Пассажирский самолет в небе
25 июля, 17:23
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.
Как поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не должен превышать одного процента.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
62001635
Обсудить 3
Коронавирус COVID-19РоссияВеликобританияТурцияШвейцарияТанзанияВ мире
Популярные комментарии
Хорошая новость! Как раз хотел слетать в Лондон, посмотреть как там недвижимость, потом в Цюрих, проверить счета в банках. Только кости хотелось погреть в Испании, придется с Турции начать, а там может и Испанию откроют!
1 августа, 15:27
Антон Шевчук
7170800
Этот маршрут не востребован в России 99,99% населения. Можно и не возобновлять авиасообщение со Швейцарией. Меньше заразы привезут нувориши. До нового года надо закрыть выезд! Пусть дома Родину любят!
1 августа, 19:12
ttatarin2589138
1810000
Рекомендуем
Белый медведь на льдине
Авиаучет белых медведей поможет спрогнозировать будущее Арктики
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 1
Человек на весах
Диетолог раскрыла смертельную опасность быстрого похудения
Избыточный вес
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
Анатолий Вассерман
Вассерман сравнил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Шаман в Хакасии
Желания сбудутся! Удивительные и мистические места Хакасии
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Введенский собор XVII века в городе Сольвычегодске
Единственный сохранившийся на севере РФ дворцовый комплекс восстановят
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Рэпер Энди Картрайт с женой
Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Crew Dragon отстыковался от МКС и взял путь на Землю
Врачи скорой помощи с пациентом
В Госдуме усомнились в выводах ВОЗ о причине новых вспышек COVID-19
Русалка в Париже
Что смотреть в кинотеатрах, которые открылись после карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния