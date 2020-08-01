Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575255487.html
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко). РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:24
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg
https://ria.ru/20200731/1575218633.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_bcb181adb4480482b674c036e6fe4af9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:0:1080:1080_1400x0_80_0_0_8dfa55e2a8e37f39c2e877145d9ff949.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

14:44 01.08.2020 (обновлено: 17:24 01.08.2020)
10329
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
Ранее в СМИ появилась информация, что девушка на допросе рассказала о совершенном преступлении, однако не стала называть мотивы, сославшись на плохое самочувствие.
Рэпер Энди Картрайт
31 июля, 14:33
Мать Картрайта узнала о его смерти от знакомых
"Нет, не признаю", — заявила Кохал, отвечая на вопрос судьи.
Труп Юшко нашли в среду в квартире на Невском проспекте. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.
Супруга рэпера, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления.
7243126
Обсудить 1
Энди КартрайтСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
Рэпер Энди Картрайт
Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке
Турбаза Глобус
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Рэпер Энди Картрайт с женой
Адвокат жены Энди Картрайта рассказала подробности расчленения рэпера
Национальные флаги Украины и России
На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Скриншот видео ДТП на МКАД. 1 августа 2020
Три человека погибли в ДТП на МКАД
Избыточный вес
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Здание Минэкономразвития РФ
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Турбаза Глобус
Бывший ученик рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Торговая полка с яблоками в магазине Магнит в Краснодаре
В России резко подорожали яблоки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния