https://ria.ru/20200801/1575255487.html
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко). РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:44
2020-08-01T17:24
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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энди картрайт, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга
опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта
(Александра Юшко).
Ранее в СМИ появилась информация, что девушка на допросе рассказала о совершенном преступлении, однако не стала называть мотивы, сославшись на плохое самочувствие.
"Нет, не признаю", — заявила Кохал, отвечая на вопрос судьи.
Труп Юшко нашли в среду в квартире на Невском проспекте. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.
Супруга рэпера, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.
По версии следствия, Кохал убила супруга неустановленным способом и пыталась избавиться от следов преступления.