Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В объединенной пресс-службе судов В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).

Ранее в СМИ появилась информация, что девушка на допросе рассказала о совершенном преступлении, однако не стала называть мотивы, сославшись на плохое самочувствие.

"Нет, не признаю", — заявила Кохал, отвечая на вопрос судьи.

Труп Юшко нашли в среду в квартире на Невском проспекте. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.

Супруга рэпера, которая находилась в той же квартире, утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков. Женщина заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить "светлую память" о муже.