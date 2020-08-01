Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — сказал Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы.