https://ria.ru/20200801/1575254944.html
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:25
2020-08-01T16:27
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
лдпр
владимир жириновский
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575238545.html
Кот на дереве
Все же поняли кого он имел ввиду на самом деле, Да?)
322
alnoor1953
"Возвращение Белоруссии к родным берегам по примеру Крыма": почему нет? Хороший вариант и для Белоруссии, и для России. Вот только для батьки Луки..... :)
309
126
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_85dd5111d714931a40d39932cf647473.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, белоруссия, в мире