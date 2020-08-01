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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:27
президентская кампания в белоруссии
россия
александр лукашенко
лдпр
владимир жириновский
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575238545.html
Все же поняли кого он имел ввиду на самом деле, Да?)
322
"Возвращение Белоруссии к родным берегам по примеру Крыма": почему нет? Хороший вариант и для Белоруссии, и для России. Вот только для батьки Луки..... :)
309
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, белоруссия, в мире

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

14:25 01.08.2020 (обновлено: 16:27 01.08.2020)
113894
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.
"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — сказал Жириновский на мероприятии, посвященном 50-летию его политической работы.
Лидер ЛДПР также отметил, что "самый лучший вариант" — это возвращение Белоруссии "к родным берегам" по примеру Крыма.
Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок.
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Президентская кампания в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоЛДПРВладимир ЖириновскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все же поняли кого он имел ввиду на самом деле, Да?)
1 августа, 14:49
Кот на дереве
12545210149
"Возвращение Белоруссии к родным берегам по примеру Крыма": почему нет? Хороший вариант и для Белоруссии, и для России. Вот только для батьки Луки..... :)
1 августа, 14:55
aalnoor1953
2252401653
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