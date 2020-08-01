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В Калининграде подвели итоги кинофестиваля "Балтийский онлайн-дебют"
Итоги зрительского голосования за фильмы, участвующие в кинофестивале "Балтийский онлайн-дебют", подвели в Калининграде, сообщила фестивальная дирекция... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:15
культура
кино и сериалы
калининград
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РИА Новости
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60
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60
кино и сериалы, калининград

В Калининграде подвели итоги кинофестиваля "Балтийский онлайн-дебют"

14:15 01.08.2020
1819
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Итоги зрительского голосования за фильмы, участвующие в кинофестивале "Балтийский онлайн-дебют", подвели в Калининграде, сообщила фестивальная дирекция Калининградской области.
Каждый зритель мог принять участие в онлайн-голосовании, которое проходило с 24 июля на сайте онлайн-кинотеатра IVI.
"Кинофестиваль "Балтийский онлайн-дебют" подошёл к концу. С 24 по 31 июля зрители всей страны, СНГ и некоторых стран Европы могли почувствовать калининградский флёр за тысячи километров, "прогуливаясь" по тематическим подборкам-эмоциям. Приз зрительских симпатий достался картине режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом престарелых", - говорится в сообщении.
Кадр из фильма Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Архивное фото
3 марта 2018, 19:46Культура
Режиссер фильма про Витьку Чеснока рассказал о работе над сценарием
Пятнадцать фильмов конкурсной программы были распределены на сайте IVI в разделе фестиваля тематически: "Лето", "Ностальгия", "Любит/не любит", "Успех" и "Жизнь" режиссёров из России, Швеции, Казахстана, Дании, Норвегии, Чехии, Латвии, Эстонии и Финляндии, среди которых рекордсмены российского кинопроката, лауреаты премий, а также мировые хиты.
РИА Новости выступает официальным информационным партнером кинофестиваля.
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КультураКино и сериалыКалининград
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