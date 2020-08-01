Бывший ученик рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике

"Моим учителем он был в 2004-2006 годах. Позже его повысили в краевую администрацию. Его отличал живой ум и способность создавать шутку из ничего, при этом доходчиво рассказать суть предмета информатики. Он в качестве факультатива занимался КВН со школьниками, учил их теории шуток и прочим сценическим премудростям", — рассказал Гусев.