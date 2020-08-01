Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575254661.html
Бывший ученик рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Погибший на алтайской турбазе Иосиф Кременских был хорошим учителем, обладал чувством юмора и не участвовал в конфликтах. Об этом радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-02T09:22
гибель семьи на алтайской турбазе
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://ria.ru/20200801/1575249970.html
2
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_67:0:1127:795_1400x0_80_0_0_b0bafb8fa39f6c00817bb2006c3ca3c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_199:0:994:795_1400x0_80_0_0_0c30c8c5aec270dccdff8a84f16ff56f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель семьи на алтайской турбазе, алтайский край, происшествия

Бывший ученик рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике

14:18 01.08.2020 (обновлено: 09:22 02.08.2020)
6442
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Погибший на алтайской турбазе Иосиф Кременских был хорошим учителем, обладал чувством юмора и не участвовал в конфликтах. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал его бывший ученик Святослав Гусев.
"Моим учителем он был в 2004-2006 годах. Позже его повысили в краевую администрацию. Его отличал живой ум и способность создавать шутку из ничего, при этом доходчиво рассказать суть предмета информатики. Он в качестве факультатива занимался КВН со школьниками, учил их теории шуток и прочим сценическим премудростям", — рассказал Гусев.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 11:09
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Супруга Кременских работала хореографом в той же школе.
"Тоже человек с большой энергией. Когда у него родились дети, все радовались за них. Однозначно этот человек не мог вызывать конфликтов, скорее наоборот", — добавил бывший ученик.
Накануне сотрудники турбазы "Глобус" в поселке Катунь Алтайского края обнаружили в одном из номеров тела четырех человек: мужчины, женщины и двух детей. Позже выяснилось, что погибли начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Геннадьевич Кременских, его жена , сын и дочь.
Возбуждено уголовное дело, приоритетной версией называется отравление.
13554310
Обсудить 2
Гибель семьи на алтайской турбазеАлтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Турбаза Глобус
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко рассказал о кашле при заболевании COVID-19
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Избыточный вес
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
Торговая полка с яблоками в магазине Магнит в Краснодаре
В России резко подорожали яблоки
Пляж
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Рэпер Энди Картрайт
Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния