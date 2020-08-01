https://ria.ru/20200801/1575254661.html
Бывший ученик рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Погибший на алтайской турбазе Иосиф Кременских был хорошим учителем, обладал чувством юмора и не участвовал в конфликтах. Об этом радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:18
2020-08-02T09:22
гибель семьи на алтайской турбазе
алтайский край
происшествия
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2
алтайский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель семьи на алтайской турбазе, алтайский край, происшествия
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Погибший на алтайской турбазе Иосиф Кременских был хорошим учителем, обладал чувством юмора и не участвовал в конфликтах. Об этом радиостанции "Говорит Москва"
рассказал его бывший ученик Святослав Гусев.
"Моим учителем он был в 2004-2006 годах. Позже его повысили в краевую администрацию. Его отличал живой ум и способность создавать шутку из ничего, при этом доходчиво рассказать суть предмета информатики. Он в качестве факультатива занимался КВН со школьниками, учил их теории шуток и прочим сценическим премудростям", — рассказал Гусев.
Супруга Кременских работала хореографом в той же школе.
"Тоже человек с большой энергией. Когда у него родились дети, все радовались за них. Однозначно этот человек не мог вызывать конфликтов, скорее наоборот", — добавил бывший ученик.
Накануне сотрудники турбазы "Глобус" в поселке Катунь Алтайского края обнаружили в одном из номеров тела четырех человек
: мужчины, женщины и двух детей. Позже выяснилось, что погибли начальник сектора мониторинга отдела взаимодействия с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Геннадьевич Кременских, его жена , сын и дочь.
Возбуждено уголовное дело, приоритетной версией называется отравление.