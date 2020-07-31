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На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, алтайский край, происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

16:18 31.07.2020 (обновлено: 18:18 31.07.2020)
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© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
Турбаза "Глобус"
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все умершие — жители Барнаула. Они находились на турбазе с 26 июля.
"После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал", — добавил он.
Обстоятельства смерти людей сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.
Позже стало известно, что краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, погибшие — это одна семья, двое взрослых и двое детей.
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