https://ria.ru/20200731/1575226525.html
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:18
2020-07-31T18:18
туризм
новости - туризм
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://ria.ru/20200723/1574771233.html
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_67:0:1127:795_1400x0_80_0_0_b0bafb8fa39f6c00817bb2006c3ca3c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_199:0:994:795_1400x0_80_0_0_0c30c8c5aec270dccdff8a84f16ff56f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, алтайский край, происшествия
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае
четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все умершие — жители Барнаула. Они находились на турбазе с 26 июля.
"После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал", — добавил он.
Обстоятельства смерти людей сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.
Позже стало известно, что краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, погибшие — это одна семья, двое взрослых и двое детей.