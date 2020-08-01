Жене рэпера Энди Картрайта продлили срок задержания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Суд продлил срок задержания жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера из Украины Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве, на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По данным пресс-службы, адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания для сбора документов о личности обвиняемой. Следователи и прокуроры не возражали, суд ходатайство удовлетворил, отмечается в сообщении.