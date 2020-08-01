Жене рэпера Энди Картрайта продлили срок задержания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Суд продлил срок задержания жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера из Украины Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве, на 72 часа, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Смольнинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания для сбора документов о личности обвиняемой. Следователи и прокуроры не возражали, суд ходатайство удовлетворил, отмечается в сообщении.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко). Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
По данным СК, обвиняемая не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".