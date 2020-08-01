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Адвокат объяснила, почему рэпера Картрайта не дадут кремировать
Похоронить рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) удастся нескоро. Об этом "Пятому каналу" рассказала адвокат супруги покойного Ирина Скурту. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:16
энди картрайт
ирина скурту
санкт-петербург
происшествия
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353
60
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энди картрайт, ирина скурту , санкт-петербург, происшествия

Адвокат объяснила, почему рэпера Картрайта не дадут кремировать

12:13 01.08.2020 (обновлено: 12:16 01.08.2020)
10320
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Похоронить рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) удастся нескоро. Об этом "Пятому каналу" рассказала адвокат супруги покойного Ирина Скурту.
"До захоронения останков еще очень долго не дойдет время, потому что, по предварительным данным экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение", — рассказала Скурту.
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По ее словам, фанаты требуют устроить достойные похороны, якобы Картрайт хотел, чтобы его кремировали.

"Я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации", — пояснила адвокат.

Фрагменты тела Юшко в нескольких пакетах были найдены в квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщила супруга рэпера Марина Кохал, ее муж умер от сердечного приступа после передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы "спасти его репутацию".
Изначально Кохал проходила в статусе свидетеля, однако затем ее статус изменился на "подозреваемую". Ей предъявили обвинение в убийстве.
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Энди КартрайтИрина СкуртуСанкт-ПетербургПроисшествия
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