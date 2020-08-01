Адвокат объяснила, почему рэпера Картрайта не дадут кремировать

"До захоронения останков еще очень долго не дойдет время, потому что, по предварительным данным экспертиза будет делаться от одного до двух месяцев, после чего следователь должен разрешить его захоронение", — рассказала Скурту.

По ее словам, фанаты требуют устроить достойные похороны, якобы Картрайт хотел, чтобы его кремировали.

"Я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации", — пояснила адвокат.

Фрагменты тела Юшко в нескольких пакетах были найдены в квартире в Санкт-Петербурге. Как сообщила супруга рэпера Марина Кохал, ее муж умер от сердечного приступа после передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы "спасти его репутацию".