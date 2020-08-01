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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 690 случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 690, Свердловской области — 202, Ханты-Мансийском автономном округе — 170, сообщили... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве выявили 690 случаев коронавируса

10:36 01.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 690, Свердловской области — 202, Ханты-Мансийском автономном округе — 170, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 690, 2. Свердловская область - 202, 3. Ханты-Мансийский АО - 170", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карачаево-Черкессии — 11, Севастополе — пять, Еврейской автономной области — три.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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