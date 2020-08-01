https://ria.ru/20200801/1575249436.html
В Москве выявили 690 случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 690, Свердловской области — 202, Ханты-Мансийском автономном округе — 170, сообщили... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:36
2020-08-01T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва