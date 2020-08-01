Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп отмечен в Карачаево-Черкессии и Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%, 3. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Тульская область, Забайкальский край - 0,3%, 4. Калужская область, Ивановская область, Брянская область, Смоленская область, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область - 0,4%, 5. Республика Тыва, Камчатский край, Орловская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан - 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.