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https://ria.ru/20200801/1575249183.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп отмечен в Карачаево-Черкессии и Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ивановская область
московская область (подмосковье)
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, ивановская область, московская область (подмосковье), забайкальский край

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:32 01.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп отмечен в Карачаево-Черкессии и Подмосковье — 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область - 0,2%, 3. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Тульская область, Забайкальский край - 0,3%, 4. Калужская область, Ивановская область, Брянская область, Смоленская область, Рязанская область, Курская область, Республика Марий Эл, Владимирская область - 0,4%, 5. Республика Тыва, Камчатский край, Орловская область, Новгородская область, Санкт-Петербург, Тамбовская область, Республика Дагестан, Республика Башкортостан - 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИвановская областьМосковская область (Подмосковье)Забайкальский край
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