Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс

Россия прекратила международные регулярные и чартерные рейсы с 27 марта из-за ситуации с развитием пандемии коронавирусной инфекции. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды рейсов. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ зависит от эпидемиологической ситуации. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, авиасообщение будут восстанавливать в два этапа.