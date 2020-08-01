Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200801/1575247796.html
Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс
Из аэропорта Шереметьево вылетел первый международный регулярный рейс после того, как Россия возобновила авиасообщение с Турцией. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:19
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аэрофлот
лондон
турция
стамбул
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_828baaad953cf319d4ea387ea1056921.jpg
https://ria.ru/20200730/1575175253.html
россия
лондон
турция
стамбул
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_828baaad953cf319d4ea387ea1056921.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:1820:1365_1400x0_80_0_0_634decb04142c877ee44d872ffc08898.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_145:0:1510:1365_1400x0_80_0_0_b5df169fd06f4ced47fd50a3ecc52b32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аэрофлот, лондон, турция, стамбул, ростов-на-дону, шереметьево (аэропорт)

Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс

09:19 01.08.2020
484
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из аэропорта Шереметьево вылетел первый международный регулярный рейс после того, как Россия возобновила авиасообщение с Турцией.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в Стамбул в 7.45 по московскому времени, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Россия прекратила международные регулярные и чартерные рейсы с 27 марта из-за ситуации с развитием пандемии коронавирусной инфекции. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды рейсов. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ зависит от эпидемиологической ситуации. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, авиасообщение будут восстанавливать в два этапа.
С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Жители страны могут вылететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 1 августа россияне смогут полететь в Бодрум, Даламан и Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Кроме того, с этого же дня Россия открыла границу с Абхазией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание МИД России
30 июля, 16:18Туризм
МИД назвал условия возобновления авиасообщения с другими странами
200002
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАэрофлотЛондонТурцияСтамбулРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)
Рекомендуем
Пассажирский самолет
Росавиация не комментирует данные о возобновлении полетов во все страны
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой
Отделение банка ВТБ
ВТБ снизил ставки по вкладам
Дискомфорт
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В России провели более 28,4 миллиона тестов на COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
В Москве вылечились от коронавируса более 180,5 тысячи человек
Сковорода. Архивное фото
Шеф-повар указал на срок службы сковороды
Рэпер Энди Картрайт с женой
Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Коронавирус превратит Украину в экономического тигра: у нее есть план
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
"Это недопустимо": Малышева рассказала, кому нельзя носить маски
Самолет в небе
Россия возобновляет полеты за рубеж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39В Москве вылечились от коронавируса более 180,5 тысячи человек
09:19Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс
09:15Росавиация не комментирует данные о возобновлении полетов во все страны
08:58ВТБ снизил ставки по вкладам
08:45На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой
07:51В России провели более 28,4 миллиона тестов на COVID-19
07:11Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
06:44В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год
05:59Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США, сообщает СМИ
05:48В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
05:33В МЧС рассказали, как избежать ДТП
05:24Сестра рассказала о жителе Башкирии, зарезавшем жену на глазах детей
05:19Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi
05:18Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
05:13Шеф-повар указал на срок службы сковороды
04:05На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
03:49Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
03:46Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь
03:31Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone в России
02:58В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории
Лента новостейМолния