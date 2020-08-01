Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Из аэропорта Шереметьево вылетел первый международный регулярный рейс после того, как Россия возобновила авиасообщение с Турцией.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в Стамбул в 7.45 по московскому времени, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Россия прекратила международные регулярные и чартерные рейсы с 27 марта из-за ситуации с развитием пандемии коронавирусной инфекции. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды рейсов. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ зависит от эпидемиологической ситуации. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, авиасообщение будут восстанавливать в два этапа.
С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Жители страны могут вылететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 1 августа россияне смогут полететь в Бодрум, Даламан и Анталью из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Кроме того, с этого же дня Россия открыла границу с Абхазией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.