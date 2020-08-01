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На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой
Украинские правоохранители обнаружили в ночь на субботу мужчину, захватившего ранее полицейского в Полтаве, и ликвидировали его после того, как он во время... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:18
захват заложника в полтаве
ситуация на украине
мвд украины
полтава
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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захват заложника в полтаве, ситуация на украине, мвд украины, полтава, в мире

На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой

08:45 01.08.2020 (обновлено: 09:18 01.08.2020)
1135
© МВД Украины / Перейти в фотобанкМужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
© МВД Украины
Перейти в фотобанк
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в ночь на субботу мужчину, захватившего ранее полицейского в Полтаве, и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов, сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
23 июля, 13:07
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
"Первого августа, около 02.00 (время совпадает с мск), на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем (Роман) Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом", - написал Геращенко в своем Facebook.
По его словам, у заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. В результате операции он не пострадал.
Ранее полиция возбудила дело, преступнику инкриминировали "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
23 июля, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
13111135
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Захват заложника в ПолтавеСитуация на УкраинеМВД УкраиныПолтаваВ мире
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