На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители обнаружили в ночь на субботу мужчину, захватившего ранее полицейского в Полтаве, и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов, сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины являлось избежание уголовной ответственности. Позже захвативший полицейского бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся.
"Первого августа, около 02.00 (время совпадает с мск), на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем (Роман) Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом", - написал Геращенко в своем Facebook.
По его словам, у заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. В результате операции он не пострадал.
Ранее полиция возбудила дело, преступнику инкриминировали "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "захват работника правоохранительного органа как заложника" и "незаконное обращение с боеприпасами".
23 июля, 12:20Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве