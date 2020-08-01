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Теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года
Бостонский ежегодный марафон в США – один из старейших марафонов мира, проводится с 1897 года. В последние годы в нем участвуют до 30 тысяч человек, он... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T03:37
процесс по делу о взрывах в бостоне
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Теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года

03:37 01.08.2020
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© AP Photo / Charles Krupa, FileНа месте теракта на бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года
На месте теракта на бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года
© AP Photo / Charles Krupa, File
На месте теракта на бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года
Бостонский ежегодный марафон в США – один из старейших марафонов мира, проводится с 1897 года. В последние годы в нем участвуют до 30 тысяч человек, он привлекает до 500 тысяч зрителей каждый год. В 2020 году марафон не состоялся в связи с пандемией COVID-19.
15 апреля 2013 года в мероприятии участвовали более 24 тысяч спортсменов, в том числе заявлено было 24 российских атлета, хотя на старт вышли лишь 19.
В 14.49 по местному времени (22.49 мск) в северной части Бойлстон-стрит недалеко от финишной черты марафона, прямо напротив главной трибуны прогремел взрыв. Это случилось через три часа после финиша первого из принимавших участие в соревновании бегунов, но спортсменов на дистанции было еще немало, а на тротуарах стояли сотни зрителей. Через несколько секунд в 180 ярдах (около 170 метров) вверх по Бойлстон-стрит произошел второй взрыв.
В результате теракта погибли три человека: китаянка – выпускница Бостонского университета и два гражданина США – молодая женщина и восьмилетний мальчик. Более 260 человек получили ранения. Российские спортсмены не пострадали.
Взрывы в Бостоне стали первым крупным терактом на территории США после спланированной террористической группировкой "Аль-Каида"* атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра, Пентагон и Белый дом в 2001 году. Происшествие было названо "скоординированной террористической атакой".
Расследование взяло под контроль ФБР США. В ходе него было определено, что на марафоне взорвались самодельные взрывные устройства, находившиеся в рюкзаках, оставленных на земле в толпе зрителей.
По камерам наблюдения полиция определила двух подозреваемых в совершении теракта. Ими оказались братья Тамерлан и Джохар Царнаевы – граждане США. Ранее они жили в Дагестане, куда переехали из Киргизии.
19 апреля 2013 года при попытке ареста полицией был тяжело ранен Тамерлан Царнаев. Во время этой операции пострадали несколько полицейских. Тамерлан Царнаев был доставлен в больницу, где скончался. Его младшему брату удалось скрыться. 20 апреля он был задержан в городке Уотертаун (штат Массачусетс). Он скрывался в зачехленном катере, где и был схвачен спецслужбами.
Джохар Царнаев рассказал следователям о планах провести теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. После взрывов в Бостоне у братьев оставалось одно самодельное взрывное устройство, помещенное в скороварку, и пять бомб из обрезков металлических труб.
Следствие не нашло террористическую организацию, с которой братья Царнаевы были связаны.
27 июня 2013 года Джохару Царнаеву были предъявлены обвинения по 30 пунктам, по 17 из которых ему грозило пожизненное заключение или смертная казнь. По версии ФБР, теракт по время Бостонского марафона был совершен братьями на почве религиозного экстремизма. Инструкцию об изготовлении бомбы они скачали из интернета, откуда также брали публикации и воззвания сторонников джихада. Взрывные устройства, сработавшие на финише Бостонского марафона, были изготовлены в доме Тамерлана Царнаева. По словам Джохара Царнаева, взрывы были местью США за их действия в Афганистане и Ираке.
В марте 2014 года конгресс США обнародовал доклад о расследовании теракта, в котором указал на недостаточный уровень координации деятельности спецслужб и правоохранительных ведомств. В нем говорится, что в июле 2012 года Тамерлана Царнаева, которого спецслужбы сочли потенциально опасным, собирались допросить в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди по возвращении из Дагестана, где он, по мнению властей США, мог проходить террористическую подготовку. Тогда Царнаеву удалось избежать допроса из-за неправильно записанной фамилии в базе данных. Отмечается также, что российские силовики в марте 2011 года предупредили ФБР, в частности, о связях Тамерлана с радикальными исламистами, однако ФБР закрыло начатое расследование в отношении Царнаева, "не обнаружив связей с терроризмом".
5 января 2015 года в Бостоне стартовал судебный процесс по делу Джохара Царнаева. 10 марта начались слушания по существу. В суде выступили более 90 свидетелей со стороны обвинения, защита пригласила четырех человек.
8 апреля 2015 года присяжные вынесли обвинительный приговор в отношении Джохара Царнаева по всем 30 статьям обвинения в организации теракта на марафоне в Бостоне. 15 мая жюри присяжных приговорило его к смертной казни. Оно проголосовало в пользу высшей меры по шести из 17 предусматривающих казнь статьям обвинения. 24 июня 2015 года Джохару Царнаеву был зачитан официальный приговор.
В начале июля команда адвокатов Царнаева подала обращение в суд штата Массачусетс о проведении нового процесса, заявив о том, что на решение присяжных значительное влияние оказал тот факт, что суд проходил в Бостоне, где и был осуществлен теракт. В январе 2016 года федеральный судья отказал адвокатам в проведении нового процесса, но удовлетворил запрос прокуратуры о взыскании с осужденного компенсации в размере более 100 миллионов долларов в пользу 49 пострадавших, а также в Фонд помощи пострадавшим Массачусетса. Адвокаты Царнаева подали апелляцию. В конце декабря 2018 года защита Царнаева попросила апелляционный суд отменить приговор, обосновав это тем, что суд в Бостоне заведомо не мог быть беспристрастным.
31 июля 2020 года апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора. Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.
Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.
Царнаев находится в тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо, куда был переведен 17 июля 2015 года.
По делу о Бостонском теракте также проходили трое студенческих друзей Джохара Царнаева – граждане Казахстана Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев, а также американец Робел Филиппос (Robel Phillipos). По данным следствия, через три дня после теракта они избавились от принадлежавшего главному обвиняемому рюкзака, в котором находилась пиротехника, а также от его ноутбука. Рюкзак впоследствии был обнаружен на мусорной свалке. В сентябре 2013 года им было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию при расследовании теракта и сговоре с целью уничтожения улик. Филиппос также обвинялся в лжесвидетельстве.
В начале июня 2015 года студенты из Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков были приговорены к шести и 3,5 годам соответственно. Суд также признал Робера Филлипоса виновным в том, что он лгал следствию после того, как узнал в подозреваемом в теракте своего приятеля. Он был приговорен к трем годам тюрьмы. В феврале 2017 года Робер Филлипос проиграл дело в апелляционном суде, где пытался доказать, что его показания ФБР были даны под принуждением.
Казахстанскому студенту Азамату Тажаякову за примерное поведение сократили срок заключения в тюрьме на 15%. В июне 2016 года, отсидев тюремный срок в США, он вернулся на родину. Диас Кадырбаев в августе 2018 года был освобожден из тюрьмы после отбытия срока, в ноябре 2018 года он был выслан в Казахстан.
Еще один друг Царнаева Хайрулложон Матанов (Khairullozhon Matanov) получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие информации от следствия. По версии обвинения, он встречался за ужином с братьями Царнаевыми в день совершения ими теракта. Однако не сообщил об этом следователям, а также уничтожил на своем компьютере материалы, которые могли свидетельствовать о том, что он был знаком с Царнаевыми. Матанов, прибывший в США из Киргизии, признал свою вину и заключил сделку со следствием.
22 декабря 2015 года состоялся суд над американцем Скоттом Силва, передавшим пистолет Царнаеву, из которого тот убил бостонского полицейского в ходе перестрелки, когда его преследовали после теракта на марафоне. В ходе следствия Силва сообщил, что Царнаев просил пистолет, чтобы использовать его для ограбления в штате Род-Айленд. По сведениям стороны обвинения, Скотт Силва не знал о планах подготовки теракта. Ему грозило до пяти лет лишения свободы за хранение оружия со стертым серийным номером, однако суд приговорил его к формальному сроку заключения - 17 месяцам, которые американец уже провел в тюрьме.
24 марта 2016 года житель американского города Кембридж Мерави Берхи (Merhawi Berhe) признался в том, что владел оружием со стертым серийным номером, которое впоследствии попало в руки Джохара Царнаева. Он был приговорен к шести месяцам тюремного заключения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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