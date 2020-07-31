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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:13
процесс по делу о взрывах в бостоне
джохар царнаев
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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процесс по делу о взрывах в бостоне, джохар царнаев, сша, в мире

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

22:19 31.07.2020 (обновлено: 23:13 31.07.2020)
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© AP Photo / Bill SikesУ здания суда в Бостоне, где проходили слушания по делу Джохара Царнаева
У здания суда в Бостоне, где проходили слушания по делу Джохара Царнаева
© AP Photo / Bill Sikes
У здания суда в Бостоне, где проходили слушания по делу Джохара Царнаева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в решении суда.
"Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменен, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора", - говорится в решении суда.
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За секунды до смерти: в США в последний момент отменили казнь убийцыКазнь приговоренного к смерти убийцы в последний момент временно приостановили в США. Приведение первого с 2003 года смертного приговора в исполнение в федеральных тюрьмах вновь откладывается.
Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу.
Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. По этим пунктам Царнаев будет оправдан.
"Первая ошибка (с присяжными) требует, чтобы мы отменили смертные приговоры Царнаеву, а вторая заставляет нас отменить обвинительный приговор по трем пунктам", - говорится в решении судей апелляционного суда.
Это решение может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда.
Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены.
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Процесс по делу о взрывах в БостонеДжохар ЦарнаевСШАВ мире
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В общем, похвалят в итоге и денег дадут - потому, что из нацменьшинств.
31 июля, 23:43
РПРостовский Папа
201101014
Корми его теперь всю жизнь
31 июля, 23:16
МНМихаил Николанко
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