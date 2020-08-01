https://ria.ru/20200801/1575245558.html
Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
Друг погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта охарактеризовал его жену как человека со странностями, пишет газета "Московский комсомолец". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:57
2020-08-01T09:31
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, в мире
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Друг погибшего в Санкт-Петербурге
украинского рэпера Энди Картрайта
охарактеризовал его жену как человека со странностями, пишет газета "Московский комсомолец
".
"Она показалась мне, мягко говоря, странной. Увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими", — сказал он.
По его словам, женщина глубоко интересовалась этой темой.
"Однажды я услышал знакомые термины от Саши (погибшего. — Прим. ред.), он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился", — признался собеседник издания.
Молодой человек предполагает, что в этой истории, вероятно, присутствовали наркотики, могла произойти случайность или был совершен "какой-то ритуальный обряд".
Расчлененное тело мужчины обнаружили в квартире на Невском проспекте вечером 29 июля. Останки были упакованы в пять пакетов, вместе с ними нашли ножовку, таз и разделочную доску.
Погибшим оказался 31-летний украинский рэпер Александр Юшко, известный под псевдонимом Энди Картрайт. Его жена утверждает, что он скончался из-за передозировки наркотиков, а она сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить о муже "светлую память".
Позже супруге артиста предъявили обвинение в убийстве. В СК
считают, что она убила Картрайта "на почве личных неприязненных отношений". Способ совершения преступления пока не установили.