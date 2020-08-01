Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены

"Однажды я услышал знакомые термины от Саши (погибшего. — Прим. ред.), он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился", — признался собеседник издания.