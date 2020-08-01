В Москве откроются кинотеатры

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московские кинотеатры после долгого перерыва, вызванного мерами против распространения коронавируса, открывают свои двери в субботу с соблюдение необходимых мер безопасности. Гости смогут увидеть комедийный боевик "Мой шпион", приключенческую драму "Лесси. Возвращение домой" и комедию "Хэппи-энд", сообщили РИА Новости представители крупнейших киносетей столицы.
Московские кинотеатры были закрыты с середины марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В начале июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении работы кинотеатров с соблюдением разработанных рекомендаций Роспотребнадзора, согласно которым необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, приходить за 15 минут до начала сеанса, чтобы избежать очередей, покупать попкорн и другую продукцию кинобара через автоматы и многое другое.
"Кинотеатры Москвы открываются 1 августа с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Я особых иллюзий не питаю, но, тем не менее, здесь две чаши весов: на одной - все давно соскучились по кино, и говорят, что они пойдут на любой фильм. С другой стороны, все-таки крупных релизов нет, есть значительные ограничения по наполняемости, есть фобии у людей, связанные с массовым скоплением, несмотря на то что, на мой взгляд, кинотеатры никоим образом не опаснее общественного транспорта или фитнес-клубов", - рассказал гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин.
"Мы ничего не загадываем, просто ждем, в надежде на то, что зритель придет. И, если это произойдет, подтянутся новые фильмы, будет второе дыхание", - добавил он.
По его словам, практически все площадки сети откроются в субботу, только с одной - "Формула Кино Ладога" - до сих пор идут переговоры с арендодателями.
"Кинотеатры "КАРО" в Москве и области готовы к открытию 1 августа. Для информирования зрителей мы запустили федеральную кампанию #идемвкино, для которой впервые объединились ключевые игроки кино- и медиаиндустрии: киносети, кинопрокатчики, медиахолдинги, а также актёры, режиссёры и продюсеры кино. В рамках кампании запланировано множество активностей: выпуск видеороликов, флешмобы в соцсетях. Уже запущена платформа о единых стандартах безопасности идемвкино.рф.", - сообщила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
Кино на любой вкус
Представители крупных московских киносетей заверили: в августе на больших экранах можно будет увидеть свыше 25 фильмов на любой вкус. Как рассказала Зинякова, для тех, кто любит экшен и шпионские истории, в прокате фильм "Агент Ева", в котором Джессика Честейн в роли спецагента противостоит своему бывшему боссу, а "Неистовый" с Расселом Кроу понравится поклонникам напряжённых триллеров.
Также в кинотеатрах будут представлены фильмы для всей семьи: новая экранизация знаменитого романа Эрика Найта "Лесси. Возвращение домой", "Мой шпион" с Дейвом Батистой о том, как агент ЦРУ при исполнении секретного задания случайно попадает на камеру 9-летней девочки и вынужден учить ее быть настоящей шпионкой.
Достаточно широко будет представлено и российское кино. Зрители смогут увидеть яркую и летнюю комедию "Хэппи-энд"; "Красотка в ударе" с Юлией Александровой и Андреем Бурковским в главных ролях об обычной девушке, которая неожиданно начинает считать себя очень привлекательной; фильм ужасов "Вдова" о ведьме, обитающей в лесах Ленинградской области; фантастический фильм Джаника Файзиева "Вратарь галактики".
Помимо новинок в прокате можно будет увидеть культовое кино: в этом году исполняется 60 лет легендарному фильму Альфреда Хичкока "Психо", в связи с чем картина возвращается на экраны кинотеатров.
Глава Объединенной сети сообщил о намерении показать не только новинки проката, но и картины, которыми кинопрокат закрывался на карантин, например, "Джентльмены", "Лед 2", "Побег из Претории" и многое другое.
Также в планах сети показать фильм Кристофера Нолана "Начало" (2010) в преддверии выхода его нового фильма "Довод". "Он стартует, если не будет очередных переносов, - 10 сентября. Мне кажется, это очень символичный фильм, так же, как и "Хэппи-энд", чтобы перезапустить индустрию кинопоказов", - подчеркнул Васясин.
Гостям летнего кинотеатра "Москино" в первую неделю будет предложена к просмотру новая картина Анны Меликян "Фея" с Константином Хабенским в главной роли, фильм знаменитого шведского режиссера Роя Андерссона "О бесконечности", награжденная в Венеции за лучшую режиссуру, экранизация романа нобелевского лауреата Джона Кутзее "В ожидании варваров", а также ретроспектива фильмов Андрея Тарковского.
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