В Москве откроются кинотеатры

"Кинотеатры Москвы открываются 1 августа с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Я особых иллюзий не питаю, но, тем не менее, здесь две чаши весов: на одной - все давно соскучились по кино, и говорят, что они пойдут на любой фильм. С другой стороны, все-таки крупных релизов нет, есть значительные ограничения по наполняемости, есть фобии у людей, связанные с массовым скоплением, несмотря на то что, на мой взгляд, кинотеатры никоим образом не опаснее общественного транспорта или фитнес-клубов", - рассказал гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин.