Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На туристической базе "Глобус" в Алтайском крае погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский. Об этом "Пятому каналу" рассказал руководитель этого управления Евгений Нечепуренко.
Ранее сообщалось, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
"Погиб наш сотрудник и вся его семья", — заявил Нечепуренко.
По его словам, чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Подчеркивается, что Клеменский постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако внезапно перестал отвечать на звонки.
Нечепуренко охарактеризовал погибшего как приятного, надежного сотрудника, который всегда был готов выполнить поручение или просьбу коллег.
Собеседник заключил, что о случившемся немедленно проинформировали главу региона Виктора Томенко, который находится на связи с краевым управлением СК.