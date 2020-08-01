Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе

"Погиб наш сотрудник и вся его семья", — заявил Нечепуренко.

По его словам, чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Подчеркивается, что Клеменский постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако внезапно перестал отвечать на звонки.