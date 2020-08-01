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Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
На туристической базе "Глобус" в Алтайском крае погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T00:40
россия
виктор томенко
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574771233.html
"Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи"- Кто либо увидел в статье раскрытие каких либо деталей? Я пока ни одной. Ничего не понятно, видно статью пишет один, а заголовок вообще уборщица.
234
Путин занялся людьми родом из Израиля .
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россия
алтайский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе

00:40 01.08.2020
173012
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На туристической базе "Глобус" в Алтайском крае погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский. Об этом "Пятому каналу" рассказал руководитель этого управления Евгений Нечепуренко.
Ранее сообщалось, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера. После вскрытия двери обнаружили четыре трупа, в том числе тела двух детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

"Погиб наш сотрудник и вся его семья", — заявил Нечепуренко.

По его словам, чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске. Подчеркивается, что Клеменский постоянно был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако внезапно перестал отвечать на звонки.
Кадры осмотра места происшествия, где обнаружены тела четырех человек
Вчера, 17:20
Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
Нечепуренко охарактеризовал погибшего как приятного, надежного сотрудника, который всегда был готов выполнить поручение или просьбу коллег.
Собеседник заключил, что о случившемся немедленно проинформировали главу региона Виктора Томенко, который находится на связи с краевым управлением СК.
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Обсудить 11
РоссияВиктор ТоменкоСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
Популярные комментарии
"Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи"- Кто либо увидел в статье раскрытие каких либо деталей? Я пока ни одной. Ничего не понятно, видно статью пишет один, а заголовок вообще уборщица.
1 августа, 01:58
Александр Невский
214141113
Путин занялся людьми родом из Израиля .
1 августа, 01:19
freizdorf
51012360
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